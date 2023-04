Otwarte sklepy na Wielkanoc. Jak będzie czynna Biedronka na święta?

Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów przed Wielkanocą

Biedronka jest standardowo otwarta od piątku do soboty oraz w niedziele handlowe (przy wcześniejszym zamknięciu). Klienci mogą robić zakupy od godz. 5:00 lub 6:00 do 22:00 lub 23:00 (w zależności od placówki). By ułatwić Polakom przygotowania do świąt, w dniach poprzedzających Wielkanoc, sieć Biedronka wydłuża godziny funkcjonowania sklepów, aby klienci mogli zrobić zakupy bez zbędnego pośpiechu i w większym komforcie. Od środy 5 kwietnia prawie 3000 sklepów w całej Polsce będzie czynnych do godziny 23.00.

Wielka Sobota to dzień, w którym sklepy będą czynne krócej. Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, w Wielką Sobotę sklepy będą czynne maksymalnie do godz. 14.00. Jednak ze względów organizacyjnych, duże sklepy zwykle kończą pracę nieco szybciej, dlatego w Wielką Sobotę 8 kwietnia wszystkie placówki Biedronki będą czynne do godziny 13.

Jak będzie otwarta Biedronka na Wielkanoc 2023?

Wielkanoc to święta ustawowo wolne od pracy. W dwa świąteczne dni obowiązuje zakaz handlu. W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny tj. odpowiednio 9 i 18 kwietnia 2023 wszystkie sklepy sieci Biedronka będą zamknięte.

Zakupy możemy zrobić jedynie w placówkach, w których za ladą stanie właściciel. Czynne mogą być zatem wybrane sklepy sieci Żabka, Carrefour Express oraz innych sieci franczyzowych. Sklepy te jednak mogą mieć zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych dni handlowych.

