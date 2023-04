Biedronka. Niższe ceny mąki i oleju oraz wydłużone godziny otwarcia

Biedronka promocje na mąkę i olej

Aż 9 różnego rodzaju mąk jest teraz dostępnych w niższych cenach. Od 3 kwietnia we wszystkich sklepach sieci Biedronka można nabyć 1 kg mąki pszennej (Mąka Babuni, Złote Pola lub Plony Natury typ 650) już w cenie 2,29 zł. Mąka pełnoziarnista (Złote Pola lub Plony Natury) dostępna jest w cenie 2,69 zł za 1 kg, a tortowa 1 kg Gdańskie Młyny w cenie 3,29 zł. W ciągu dwóch tygodni poprzedzających Wielkanoc, w porównaniu z dwoma wcześniejszymi tygodniami, Biedronka corocznie notuje wzrosty sprzedaży takich świątecznych produktów jak mąka. W ubiegłym roku odnotowano aż 28-krotny wzrost mąki Plony Natury 1 kg. Dodatkowo, od 4 kwietnia sieć obniża też ceny na 4 rodzaje oleju. Przykładowo olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr klienci kupią w obniżonej cenie 9,99 zł, a olej słonecznikowy Wyborny już za 9,29 zł.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów

Dla komfortu klientów sieć Biedronka wydłuża godziny funkcjonowania sklepów. W Wielkim Tygodniu, od poniedziałku (03.04) ponad 2500 sklepów będzie czynnych od godz. 6:00 co najmniej do godz. 23.00. A od środy liczba sklepów, które będą otwarte co najmniej do godz. 23.00, zwiększy się do prawie 3000. W Wielką Sobotę wszystkie sklepy sieci czynne będą do godziny 13:00.

