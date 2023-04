Ile Polacy planują wydać na Wielkanoc? Znamy kwotę

Co zrobić, gdy brakuje leku? Jak sprawdzić, gdzie go można kupić?

Ile Polacy planują wydać na Wielkanoc?

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023", co czwarty ankietowany przyznał, że w tym roku zamierza przeznaczyć na wielkanocne jedzenie od 501 do 1000 zł. W tej grupie znalazło się najwięcej panów - 32 proc. i 23 proc. kobiet oraz 32 proc. osób pochodzących ze wsi i 29 proc. z małych miast do 50 tys. mieszkańców, wobec 19 proc. ankietowanych z metropolii jak Warszawa czy Kraków. Najwięcej na świąteczne zakupy spożywcze zamierzają przeznaczyć młodzi w wieku od 18 do 29 lat - 39 proc. badanych.

Z kolei 24 proc. badanych planuje wydać od 301 do 500 zł (24 proc.). Taką kwotę na wielkanocne zakupy spożywcze wyda więcej kobiet niż mężczyzn (30 proc. w porównaniu do 18 proc.), 34 proc. 30-39 latków i 37 proc. mieszkańców metropolii powyżej 250 tys. osób. Jest to budżet, który na Wielkanoc przeznaczy najwięcej osób zarabiających mniej niż 2 tys. zł na rękę - 36 proc. badanych.

Co szósty Polak wyda na świąteczne zakupy spożywcze od 201 do 300 zł (18 proc.). Kwotę taką zadeklarowało 24 proc. kobiet i 10 proc. mężczyzn, oraz seniorzy powyżej 60 roku życia (27 proc.). Często tę odpowiedź wskazywali również mieszkańcy wsi i osoby z dochodem od 2 tys. do 2999 zł netto.

Co jedenasty respondent (9 proc.) wyda na świąteczne jedzenie od 101 do 200 zł. W tej grupie znalazło się 14 proc. seniorów, 16 proc. mieszkańców małych miast do 50 tys. osób oraz 13 proc. z najmniejszych dochodem - do 1999 zł netto.

Inflacja wpłynęła na wzrosty zakupowe Polaków

"W porównaniu do zeszłorocznej, wiosennej edycji badania Santander Consumer Banku, gdzie również zapytano Polaków o to, ile zamierzają przeznaczyć na wielkanocne zakupy spożywcze, można zaobserwować wpływ wzrostu cen na plany ankietowanych" - wskazano. Np. w 2022 r. kwotę od 501 do 1000 zł zamierzało przeznaczyć na jedzenie 23 proc. badanych, o 4 punkty procentowe mniej niż w 2023 r.; sumę od 301 do 500 zł obecnie deklaruje 24 proc. w porównaniu do 29 proc. w 2022 r.

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2023 r. W badaniu uczestniczyła reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.

Pieniądze to nie wszystko Marek Budzisz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.