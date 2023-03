Drożyzna 2023

Polacy zaciskają pasa. Święta Wielkanocne będą dużo skromniejsze

Większość Polaków chce oszczędzać podczas świąt Plany takie ma aż 70 proc. z nas, co pokazuje efekt inflacji odczuwalny przez gospodarstwa domowe. 65 proc. Polaków planuje oszczędności do poziomu 30 proc. - pisze wtorkowa (28.03) "Rzeczpospolita". Święta, jak zauważa gazeta, to dla Polaków zawsze okazja tak ważna, że bez względu na okoliczności stół musi być pełen. "Jednak rosnące od miesięcy ceny żywności nawet ten moment w roku zmieniają, większość z nas została zmuszona do mocnego złapania się za kieszenie" - stwierdza dziennik.