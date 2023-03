Promocje na Wielkanoc 2023. Ile kosztuje biała kiełbasa? Gdzie kupić najtaniej?

LOT odwołuje połączenia! Utrudnienia na lotnisku Chopina. Nie polecisz do wielu miast

We Francji taniej niż w Polsce. Porównanie cen popularnego marketu

Białą kiełbasa na Wielkanoc

Kiełbasa biała to tradycyjny wyrób mięsny kuchni polskiej kojarzony najczęściej z wielkanocnym stołem Zwykle dodaje się ją do żurku, możemy ją również podsmażyć, upiec lub przygotować na grillu. Zakup białej kiełbasy na Wielkanoc to spory wydatek. Również ten produkt dopadła drożyzna. Ratunkiem dla domowego budżetu są promocje, już wprowadzane przez duże sieci handlowe. Ile kosztuje biała kiełbasa? Dla porównania przypominamy, że w 2023 roku, tuż przed Wielkanocą w Biedronce biała kiełbasa kosztowała w promocji tylko 8,49 zł/kg ( z kartą Moja Biedronka).

Wielkanoc 2023 - ile kosztuje biała kiełbasa?

* Auchan

W sklepach hipermarketu kiełbasa biała parzona w opakowaniu 400 g kosztuje 11,99 zł. Za kilogram kiełbasy białej surowej ( z własnej receptury i naturalnych składników, zawierającej 94 proc. mięsa) zapłacimy 18,99 zł. Posiadacze karty Skarbonka zapłacą złotówkę mniej.

* Biedronka

W promocji kupimy kiełbasę białą surową Premium w cenie 17,49 zł/kg. W ofercie sieci jest też biała kiełbasa surowa w wersji z czosnkiem niedźwiedzim. Półkilogramowe opakowanie kosztuje 10,99 zł. W takiej samej cenie jest kiełbasa z rozmarynem oraz bez dodatków.

* Lidl

Promocyjna cena białej kiełbasy surowej to 8,79 zł/500 g. Biała kiełbasa z szynki, parzona kosztuje 10,99 zł za opakowanie o wadze pół kilograma.

* Polomarket

Sieć kusi dużą promocją. Kiełbasa biała surowa jest tańsza aż 42 proc. i kosztuje 14,99 zł za kilogram. Regularna cena to 25,99 zł/kg

* Aldi

Siec oferuje kiełbasę białą parzoną marki Olewnik w cenie 14,99 zł za kilogram

* Carrefour

Kiełbasa biła parzona Nasze Wędzarnie w Carrefour kosztuje 2,99 zł/100 g.

Sonda Czy planujesz skromniejsze święta Wielkanocne? Tak Nie