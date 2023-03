Ceny jaj mocno w górę. Za średnią pensję kupimy 1,5 tys. mniej jak rok temu!

Co dalej z zerową stawką VAT na żywność? Minister Rzeczkowska podaje konkretną datę

Ile jaj kupimy za przeciętne wynagrodzenie?

Według najnowszych danych GUS przeciętne wynagrodzenie w Polsce przekroczyło 7 tys. zł brutto. To dużo więcej niż rok temu, ale ze względu na szalejąca inflację, wielkanocne zakupy większości Polaków będą skromniejsze. Bardzo zdrożał podstawowy produkt na świąteczny stół czyli jaja. Jak podaje Business Insider w 2022 roku przy niższych pensjach przeciętny Polak mógł kupić ponad 7 tys. jaj kurzych. Teraz tylko 5,5 tys. A były czasy, gdy mógł kupić aż 10 tys. jaj.

Stworzony na podstawie danych dotyczących przeciętnych zarobków i cen jaj indeks pokazuje, że realnie wynagrodzenia w naszym kraju spadły w rok o 23 proc. O tyle mniej jajek może kupić statystyczny Kowalski w marcu 2023 r. względem marca 2022.

Indeks jajeczny na przestrzeni lat

Przez prawie 11 lat (od czerwca 2012 r.) tylko raz stosunek cen jaj do wynagrodzeń był gorszy. Było tak w listopadzie 2022 r., gdy za przeciętne wynagrodzenie netto (na rękę) można było kupić tylko 5450 jaj. Teraz dokładnie wychodzą 5552 sztuki, a rok temu było 7139. W ostatnich latach relacja cen jaj do zarobków najlepsza była w sierpniu 2019 r., gdy za pensję można było kupić ponad 10 tys. sztuk. Z kolei szczyt z kilkunastu ostatnich lat przypada na początek 2016 r. (10 tys. 676 jaj).

Ceny jaj 2023

Najnowsze marcowe statystyki pochodzące z ośmiu sieci sklepów zlokalizowanych w sześciu różnych regionach Polski pokazują, że ceny najtańszych jaj pakowanych po 10 sztuk wahają się od 7,49 do 11,99 zł. Średnia wychodzi na poziomie 9,32 zł. To najwyższe wartości raportowane w historii koszyka cenowego prowadzonego przez portal dlahandlu.pl. To jeszcze nie są ostateczne statystyki, bo nie wszystkie badane sieci przekazały informacje o cenach w marcu.

