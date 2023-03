Średnia krajowa tylko na papierze? Jakie wynagrodzenie pobiera statystyczny Polak?

Średnia krajowa w Polsce

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w całym 2022 r. wyniosło 6346,15 zł brutto. W grudniu 2022 r. średnia krajowa pensja wynosiła 7329,96 zł, a w styczniu 2023 r. – 6883,96 zł brutto (tu na zmniejszenie kwoty wpływ ma brak premii świątecznych). Generalnie w ciągu roku pensje wzrosły o 13,5 proc. Tyle teoria i wyliczenia statystyczne. A jak to się ma do rzeczywistości? – Dane miesięczne o wynagrodzeniach GUS nie są idealne, ponieważ obejmują swoim zasięgiem firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników. Oznacza to, że GUS pomija blisko 95 proc. firm w Polsce – zauważa cytowany przez money.pl Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. W Polsce działa 2,62 mln firm, a przedsiębiorstwa mikro-, małe i średnie stanowią zdecydowaną większość – 99,8 proc. Mikrofirm jest aż ok. 2,2 mln. W swych danych GUS uwzględnia raptem ok. 111 tys. przedsiębiorstw. Zatem jest raczej próbka, która ma dać ogląd całej sytuacji. Mamy zatem odpowiedź, dlaczego tak wielu pracowników dziwi się danym płynącym z GUS.

Najlepiej zarabiający

To kto w takim razie faktycznie otrzymuje podwyżki płac na takim poziomie jak to wskazują statystyki? Okazuje się, że w grupie osób, które zarabiają co najmniej średnią pensję znajdować się mogą głównie specjaliści z poziomu regular z największych miast w Polsce, starsi specjaliści i managerowie średniego szczebla.

Money.pl wskazuje na kilka przykładów zawodów, w których można liczyć na płace na poziomie średniego wynagrodzenia i wyżej (kwoty brutto):

java developer: 13-20 tys. zł

analityk danych: 12-21 tys. zł

inżynier procesu: 7-13 tys. zł

automatyk: 7,5-13 tys. zł

spedytor drogowy: 5,5-9,5 tys. zł

specjalista ds. obsługi klienta: 5-9,5 tys. zł

specjalista ds. rekrutacji: 5-9,5 tys. zł

księgowy: 6-9 tys. zł

specjalista ds. contentu: 7-9,5 tys. zł

specjalista ds. marketingu: 8-12 tys. zł

Mediana wynagrodzeń

Bliższa rzeczywistości jest mediana wynagrodzeń. To kwota tak zwane wynagrodzenie środkowe, dzielące zatrudnionych na dwie równoliczne grupy: jedna otrzymuje wynagrodzenie niższe niż wskazana mediana, a druga wyższe.

Ile obecnie może wynosić mediana wynagrodzeń? - Mediana przy średniej pensji z grudnia 2022 r., która wynosiła 7,3 tys. zł, kształtuje się na poziomie około 5 tys. zł brutto. Obserwujemy, że od średniej pensji mniej więcej 25 proc. zarabia więcej, a 75 proc. mniej. Wynika to z tego, że jeśli jedna osoba zarabia 50 tys. zł, to wiele osób musi zarabiać poniżej średniej, by zrównoważyć wysokie zarobki jednej osoby – wyjaśnia Kamil Sobolewski na w money,pl.

Siłą nabywcza to podstawa

Zdaniem ekspertów to nie średnia krajowa powinna być najważniejsza, ale siła nabywcza. Najprościej rzecz ujmując to, ile za daną pensję można kupić. Ten parametr najlepiej pokazuje, czy faktycznie pensje idą w górę.

