Sasin:  Chcemy dożyć tego momentu, kiedy Polacy będą zarabiali tyle, ile zarabiają Francuzi czy Niemcy

Sasin: Polacy będą mogli być bogatsi

"Nasza gospodarka może być jeszcze bardziej konkurencyjna, nasze wyroby - jeszcze bardziej atrakcyjne, jeśli będzie miała tani prąd, tanią energię. Polacy będą mogli być bogatsi. Będą mogli szybko dogonić poziom życia w największych krajach Unii Europejskiej” - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami i sympatykami PiS w Ośrodku Kultury w Urzędowie (Lubelskie).

"Chcemy dożyć tego momentu, kiedy Polacy będą zarabiali tyle, ile zarabiają Francuzi czy Niemcy. To jest szok tam, na Zachodzie, nie mam żadnych wątpliwości, że się tak szybko rozwijamy. Kilka dni temu jeden z deputowanych do brytyjskiego parlamentu, charakteryzując kryzys w Wielkiej Brytanii, choć to już nie jest Unia, mówił, że angielskie rodziny biednieją. Powiedział - „Już niedługo przeciętna angielska rodzina będzie uboższa niż przeciętna rodzina polska" - dodał wicepremier.

Rząd PiS gwarantuje bezpieczeństwo

Według wicepremiera, rząd PiS jest "gwarantem bezpieczeństwa Polaków" w wielu wymiarach: militarnym, energetycznym, energetycznym, społecznym, zdrowotnym. Przypominając o zakupach nowoczesnego sprzętu dla Sił Zbrojnych podał, że w tym roku Polska wyda prawie 100-130 mld zł na wojsko, przy 650 mld zł całego budżetu. Jak dodał, w 2015 r. wydatki na obronność wynosiły 37 mld zł. "Mamy ambicję, żeby Polska była krajem bardzo silnym militarnie. Żyjemy w takiej części świata, że na nic innego nie możemy sobie pozwolić" – stwierdził. Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym przypomniał, że do Polski nie płyną już ropa, gaz i węgiel z Rosji. Przypomniał, że w obliczu podwyżek rząd zadecydował o zamrożeniu cen gazu dla odbiorców indywidualnych, szkół, szpitali i przedszkoli. Mówił też o rozpoczęciu projektów dotyczących budowy elektrowni jądrowych na Pomorzu i w Wielkopolsce, a także o planach budowy trzeciej.

