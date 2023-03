Pieniądze to nie wszystko

Drożyzna większa niż oficjalna inflacja

W środę GUS poda oficjalne dane dotyczące inflacji. Tymczasem raporty gospodarcze nie pozostawiają złudzeń i czarno na białym pokazują, że w ciągu roku ceny poszły w górę nawet o 100 proc. (np. cukier). Co podrożało najbardziej? Według cyklicznego raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE RESEARCH i Wyższych Szkół Bankowych, w lutym tego roku ceny podskoczyły średnio o 20,8% w zestawieniu rok do roku. Najbardziej podrożał nabiał (30.9 proc.). Ceny jaj poszły w górę nawet nawet o 51,8 proc. O blisko 30 proc. więcej płacimy za pieczywo, a o 25 proc. za mięso i wędliny. W tej grupie królową drożyzny jest szynka gotowana, której cena zwiększyła się o 30 proc. Krocie płacimy też za chemię gospodarczą, środki czystości i pokarm dla zwierząt domowych. Okazuje, że puszki dla kotów podrożały o 29,6 proc., a dla psów aż o 38,5 proc. Strach myśleć, co nas czeka w kolejnych miesiącach.

Jest też grupa produktów, które nie poddają się tak łatwo inflacji. Zobacz, które produkty podrożały najmniej w ciągu roku. Według autorów raportu to: środki higieny osobistej –10,3%, słodycze i desery – 12,5%, a także ryby – 17,6%.

Lista produktów i wskaźniki drożyzny sprawdź w galerii.

