Koniec kultowych gum do żucia w paskach. Znikną z rynku

Jak podaje portalspozywczy.pl gumy w paskach Wrigley's, Extra i Orbit znikają z rynku, ale wersje w drażetkach i pastylkach pozostaną nadal w sprzedaży. Wrigley's to jedna z najstarszych marek gum do żucia na świecie. William Wrigley Jr. miał być jednym z pierwszych, którzy dodali do gumy wyciąg z mięty pieprzowej. "Marka Wrigley's Spearmint weszła na rynek w 1893 roku, a jej smak stał się tak popularny, że w 1914 roku pojawiła się jego „bardziej miętowa” wersja – Doublemint" - pisze portalspozywczy.pl.

Firma otworzyła pierwszą fabrykę już w 1925 roku we Frankfurcie. Mars Incorporated przejął Wrigley's za 23 mld dolarów już w 21 wieku. O decyzji wycofania gum w paskach Mars mówił między innymi agencji prasowej DPA. Potwierdził wtedy, że za tą decyzją stoi malejący popyt na te produkty.

Sonda Czy lubisz jeść słodycze? Aż za bardzo! Nie, to nie zdrowo! Czasami