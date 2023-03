Wielkanoc 2023. Jak będą otwarte sklepy

Dopłaty do zboża! Rząd wypłaci 259 zł do każdej tony pszenicy. Kto może ubiegać się o pieniądze?

Handel w święta

Jak podaje portalspozywczy.pl, w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny większość sklepów będzie zamknięta. Nieczynne będą między innymi placówki takich sieci jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Auchan, Aldi, Kaufland czy Stokrotka.

Otwarte mogą być tylko te placówki, w których za ladą stanie właściciel. Czynne mogą być zatem wybrane placówki należące do sklepów sieci Żabka, Carrefour Express oraz innych sieci franczyzowych. Sklepy te jednak mogą mieć zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych handlowych dni, dlatego warto sprawdzić w internecie, jak są czynne w niedziele.

Jak będą czynne sklepy Intermarche w Wielkanoc?

Sklepy sieci Intermarché będą otwarte w Wielką Sobotę (8 kwietnia) do godz. 13:30, tak by pracownicy mogli zakończyć swoją aktywność, a ostatni klienci dokonali zakupów najpóźniej do godziny 14.00. Przez cały okres Świąt czynne będą sklepiki na przymarketowych stacjach paliw Intermarché.

Czy Stokrotka będzie otwarta w Święta Wielkanocne?

– Większość sklepów Stokrotka w Wielką Sobotę, 8 kwietnia, będzie czynna do godziny 13.00. Jedynie Stokrotki Express będą działały chwilę dłużej, do godziny 13.45. We wszystkie pozostałe dni przedświątecznego okresu nasze sklepy będą otwarte w standardowych godzinach. W Święta Wielkanocne, 9-10 kwietnia, placówki sieci Stokrotka pozostaną zamknięte – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Czy Kaufland będzie otwarty w Święta Wielkanocne?

- Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów w kwietniu to: 6-22. Osiemnaście marketów będzie w tym okresie otwartych do 23, a trzynaście czynnych od godz. 7. Godziny otwarcia konkretnego sklepu można sprawdzić na stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że 2 i 30 kwietnia przypadają niedziele handlowe. Sklepy będą w te dni otwarte w godzinach od 9 do 20. W pozostałe niedziele, a także w Poniedziałek Wielkanocny (tj. 10 kwietnia) pozostaną zamknięte - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

W okresie przed świętami wielkanocnymi, w dniach 6-7 kwietnia, godziny otwarcia sklepów zostaną wydłużone. Markety będą czynne do 23. Wyjątek stanowią markety, które z uwagi na ograniczenia handlu w godzinach nocnych będą otwarte do 22: Biłgoraj (al. Jana Pawła II 49), Końskie (ul. Lipowa 12), Świdnik (ul. Krępiecka 3), Białystok (ul. Wierzbowa 2), Nowa Sól (ul. Chałubińskiego 2).

W Wielką Sobotę, tj. 8 kwietnia, markety Kaufland będą czynne do godz. 13.00

Jak będzie czynna Żabka w Święta Wielkanocne?

Wielki Czwartek i Wielki Piątek (6-7 kwietnia): Standardowo sklepy Żabka będą czynne w godzinach między 6:00 a 23:00 - informuje sieć handlowa.

Wielka Sobota (8 kwietnia): Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w Wielką Sobotę wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14:00. Po godz. 14:00 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach oraz w aplikacji Żappka.

Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny (9-10 kwietnia): W tych dniach obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty.

Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.

