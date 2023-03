Ekstra dodatek wielkanocny 500 zł! Prezent od rządu PiS dla Polaków na święta?

Dodatkowe 500 plus na Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023 będzie wyjątkowo droga. Inflacja w Polsce niestety nie odpuszcza i oficjalnie osiągnęła poziom 18,4 proc. W takiej sytuacji przydałoby się więcej pieniędzy w portfelu, by móc przygotować świąteczne potrawy tak jak tradycja tego nakazuje. Na świątecznym stole nie powinno zabraknąć rozmaitych mięs, wędlin, jaj, bab i mazurków. Dobrze też, by do najmłodszych domowników przyszedł zajączek ze słodkościami. Przy obecnej drożyźnie w Polsce trudno te wszystkie przysmaki zaoferować swoim bliskim. W związku z obecną sytuacją ekonomiczną "Super Express" w specjalnym sondażu zapytał Polaków wprost, czy w związku z gigantyczną inflacją rząd powinien wprowadzić specjalny jednorazowy bon wielkanocny na kwotę 500 zł dla każdego gospodarstwa domowego w Polsce? Odpowiedzi, jakich udzielili uczestnicy sondażu, mogą niektórych zaskoczyć. Generalnie pomysł wprowadzenia świątecznego bonu poparło 58 proc. respondentów. W grupie tej 4 proc. było za bonem o wartości mniejszej niż 500 zł, zaś 17 proc. za bonem w kwocie wyższej niż 500 zł. Co ciekawe, aż 30 proc. nie popiera pomysłu bonu 500 zł na wielkanocne zakupy, a 12 proc. nie ma zdania na ten temat. O ile dodatkowe 500 zł od rządu na świąteczne zakupy wielu jednak chciałoby dostać, to również dość wielu zdaje sobie sprawę z tego, że premier z własnej kasy raczej nie wyłoży na bony dla polskich rodzin, tylko taki "prezent" znacznie obciążyłby budżet państwa, na który to składają się wszyscy podatnicy. Zatem by komuś dodać, to komuś trzeba by ująć.

