Proszki do prania z Niemiec w Lidlu. Pranie za 20 groszy!

Promocja w Lidlu na proszki z Niemiec – pranie za 20 groszy

Lidl kusi super promocją na chemię domową wyprodukowaną w Niemczech. Proszki do prania od zachodnich sąsiadów cieszą się u nas bardzo dużą popularnością. Niemiecka chemia stała się także symbolem lepszej jakości i większej skuteczności.

W sklepach sieci Lidl możemy teraz kupić produkty marki Der Waschkönig. W skład oferty marki wchodzą: proszki do prania, żele oraz kapsułki, odplamiacze, płyny do płukania, a także tabletki odkamieniające i czyszczące do pralki. Wszystkie produkty są dobrej jakości i przyjazne dla środowiska. Nie zawierają m.in. fosforanów czy zeolitów. Nie uczulają oraz dobrze się wypłukują, nie pozostawiając zacieków na pranych tkaninach. Wyróżnia je też niska cena.

Żel do prania kolorów Der Waschkönig, o pojemności 3,305 litra, wystarczający na zrobienie aż 110 prań kosztuje tylko 24,99 zł. Koszt jednego prania to zaledwie 0,23 zł! Możemy też kupić proszek do prania kolorów Der Waschkönig. Duże opakowanie – 3,576 kg jest w cenie 28,99 zł. Taka ilość proszku pozwala zrobić 55 prań, co przeliczeniu na jedno pranie daje koszt 0,53 zł. W promocji w Lidlu jest też niemiecki płyn do płukania tkanin marki Kuscheweich. Przy zakupie dwóch opakowań płynu, za jeden zapłacimy tylko 8,29 zł – a możemy wypłukać aż 38 prań.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

