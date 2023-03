Kultowe roboty kuchenne w promocji w Lidlu i Biedronce! Co potrafią i ile kosztują?

Lidlomix i Biedromix to tańsze odpowiedniki kultowego Thermomixa, wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego. Barierą zakupu jest cena, która wynosi już prawie 6 tys. zł. Zarówno Biedronka jak i Lidl obecnie oferują swoje urządzenia w dobrej promocji.

Lidlomix w promocji w Lidlu

Do Lidla powrócił wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart. Jest dostępny w sklepach stacjonarnych i w internecie. Od czwartku do soboty, 16-18 marca, urządzenie możemy kupić w okazyjnej cenie, aż 300 zł taniej, w promocji kosztuje 2199 zł. Po raz pierwszy w sklepach stacjonarnych pojawiły się też nowe akcesoria, zwiększające funkcjonalność urządzenia.

Lidlomix ma aż 15 różnych funkcji, m.in.: siekanie, mieszanie, fermentację, wyrabianie ciasta, smażenie oraz gotowanie na parze, dzięki którym może zastąpić kilka innych urządzeń. W zestawie z wielofunkcyjnym robotem znajdują się liczne akcesoria, w tym misa ze stali nierdzewnej, o pojemności 4,5 litra. Urządzenie ma też: dużą moc (1200 W), czytelny wyświetlacz o średnicy 8 cali, funkcję automatycznego czyszczenia, 10-stopniową regulację prędkości (oraz dodatkowy tryb „turbo”) i wbudowany moduł Wi-Fi. Ponadto, za pośrednictwem aplikacji na smartfony i tablety, użytkownicy mogą tworzyć tygodniowe plany posiłków i korzystać z bazy przepisów.

Biedromix w promocji Biedronki

Odpowiednik Thermomixa w Biedronce można kupić w internecie na stronie home.biedronka.pl. Biedromix kosztuje 1999 zł, ale jeśli wpiszemy specjalny kod (Mix400) zapłacimy za niego o 400 zł mniej, czyli 1599 zł. Ta promocja na Perfect Mix 2 MFC 2506 trwa przez miesiąc aż do 9 kwietnia.

Eldom Perfect Mix 2 to wielofunkcyjne urządzenie z wbudowanym WiFi, co pozwala na aktualizowane bazy przepisów przez internet. Urządzenie ma 12-stopniową regulację prędkości, funkcję obrotów wstecznych, regulację temperatury w zakresie od 37 do 120 stopni, wbudowaną wagę kuchenną do 5 kg, a także 5-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD, na którym można wyświetlać przepisy. Biedromix pozwala na: gotowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, podsmażanie, prażenie, odgrzewanie, szatkowanie, miksowanie, kruszenie lodu, ważenie, wyrabianie, spienianie, podtrzymywanie temperatury, siekanie, mielenie, wyparzanie, emulgowanie, konwitowanie, sous vide, deglasowanie, ubijanie, blendowanie oraz rozpuszczanie. Wyposażony jest w silnik o mocy 600 W oraz grzałkę o mocy 1000 W. Zakres obrotów to 100-1500 obr./min.

Sonda Korzystasz ze sprzętu typu Thermomix? Tak, nie wyobrażam sobie bez niego gotowania Nie, wolę tradycyjne gotowanie