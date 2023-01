Dramat Polaków. Thermomix będzie droższy. Od kiedy wyższa cena?

500 plus na dziecko. Od 1 lutego możesz złożyć wniosek o pieniądze dla dzieci

Świadczenie 500 plus

Thermomix – wielofunkcyjny robot kuchenny

Thermomix jest wszechstronnym urządzeniem kuchennym, który łączy w sobie funkcję wielu niezbędnych w kuchni przyrządów i urządzeń. Robot jest produkowany przez firmę Vorwerk, a nazwa pochodzi od kombinacji „thermo” (ogrzewanie) i „mix” (mieszanie). Thermomix ma element grzejny, wagę oraz silnik do szybkiego lub wolnego mieszania i miksowania. Urządzenie jest do kupienia tylko w sprzedaży internetowej.

Od lutego Thermomix będzie droższy

Najnowszy model Thermomix TM6 kosztuje obecnie 5745 zł. Jednak według informacji dlahandlu.pl w lutym cena będzie wyższa. Poprzednim razem podniesiono ją o 250 zł. Do tego należy doliczyć roczny abonament w wysokości 199 zł (znajduje się w nim 80 tys. przepisów z całego świata). Thermomix w innych krajach Europy kosztuje więcej. W Czechach jego cena przekracza 7 tys. zł. Polska jest liderem sprzedaży urządzenia na świecie.

- "Wpływ na to mają rosnące koszty poszczególnych komponentów do produkcji urządzenia Thermomix i ich ograniczona dostępność. Od dłuższego czasu Vorwerk bardzo uważnie śledzi rozwój sytuacji na rynku i sprawdza różne rozwiązania" – czytamy na portalu dlahandlu.pl

Lidlomix i Biedromix - tańsze odpowiedniki w dyskontach

W Polsce można kupić "lidlomiksa", czyli konkurencyjnego robota sieci sklepów Lidl. Jego cena wynosi ok. 2,5 tys. zł. W 2022 roku Monsieur Cuisine Smart na promocji w Lidlu kosztował nawet 2199 zł (również w sklepie internetowym). Biedromix to robot pod nazwą Hoffen Chef Express, sprzedawany w Biedronce. jego promocyjna cena to 1399 zł

