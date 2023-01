Nowość od Vorwerk. Nakładka krojąca Thermomix

Poznaj nakładkę krojącą Thermomix

Kto z Was nie marzył, by móc w urządzeniu Thermomix pokroić warzywa lub owoce na estetyczne plasterki lub zetrzeć je na surówkę? To już jest możliwe dzięki nowości – nakładce krojącej. Poznajcie nowość od Vorwerk! Nakładka krojąca może być używana z urządzeniem Thermomix TM6 lub TM5. Dzięki niej wzbogacisz swoje potrawy o jeszcze więcej owoców i warzyw, które będą prezentowały się doskonale. Przyrządzaj atrakcyjne, zdrowe dania, które pokochają Twoje dzieci. Nakładka krojąca Thermomix składa się z 5 elementów: pokrywy nakładki, pojemnika nakładki, popychacza, trzpienia, tarczy tnącej. To właśnie dzięki pojedynczej tarczy tnącej uzyskasz 4 różne rodzaje krojenia: cienkie plastry, grube plastry, cienkie paski i grube paski. Kompaktowy rozmiar tarczy umożliwia jej praktyczne i bezpieczne przechowywanie w pokrywie nakładki krojącej.

Kroisz i trzesz bez wysiłku

Nakładka krojąca Thermomix została zaprojektowana z myślą o gotowaniu bez wysiłku. Pojemnik nakładki umieszczany jest wewnątrz naczynia miksującego Thermomix, dzięki czemu samo naczynie pozostaje czyste i gotowe do użycia po wyjęciu pojemnika i trzpienia.

Oszczędność czasu w kuchni

Nakładka krojąca Thermomix pozwala szybko i łatwo przygotować owoce i warzywa, oszczędzić czas i pozbyć się wysiłku związanego z ręcznym krojeniem składników. Teraz szybciej i łatwiej pokroisz niezbędne składniki w estetyczny sposób. Zapomnij o bałaganie na blacie i w kuchni. Nakładkę krojącą możesz umyć w zmywarce po oddzieleniu wszystkich elementów w zmywarce. Na platformie Cookidoo znajdziesz kolekcje przepisów z wykorzystaniem nakładki krojącej.Nakładka krojąca Thermomix dostępna jest w sklepie internetowym Vorwerk w cenie 495 zł.

i Autor: Materiały prasowe nakładka krojąca Thermomix Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-Qe9X-jh9V-6Pxq_nakladka-krojaca-thermomix.jpg