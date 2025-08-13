Sierpień to miesiąc rekordowo wysokich cen noclegów nad Bałtykiem, co sprawia, że urlop nad morzem jest droższy niż w górach.

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku ceny za dwie noce mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, podczas gdy w Tatrach jest znacznie taniej.

Wolnych miejsc ubywa, a rezerwacje last minute wiążą się z ryzykiem wyższych cen i mniejszego wyboru.

Bałtyk droższy niż polskie góry

Analiza rankomat.pl pokazuje, że w sierpniu nad morzem ceny są wyjątkowo wysokie. W Gdyni rodzina z dwojgiem dzieci zapłaci nawet 31 578 zł za dwie noce. W Sopocie górne stawki sięgają 12 628 zł, a w Gdańsku – 24 576 zł.

Tańsze propozycje w Trójmieście zaczynają się od około 2000 zł. W Kołobrzegu zapłacimy od 1994 zł za parę i 2250 zł za rodzinę, a w Świnoujściu ceny startują od 2108 zł. W mniejszych kurortach jest drożej: Łeba – od 5016 zł, Jantar – od 3175 zł, Mielno – od 3700 do 6132 zł, Krynica Morska – od 5214 do 8656 zł, a Pobierowo – od 2356 do 8232 zł - podaje biznes.interia.pl.

– "Bałtyk jest droższy od polskich gór" – zaznacza Michał Ratajczak, analityk rankomat.pl. – "Jeśli szukamy noclegu na ostatnią chwilę, to nad morzem zapłacimy więcej niż w Zakopanem" – dodaje.

Tatry tańsze, ale miejsc coraz mniej

W Zakopanem pobyt dla rodziny kosztuje 2075 zł, a dla pary tylko 548 zł. W Kościelisku jest jeszcze taniej – 1625 zł za rodzinę i 1613 zł za parę. Podobne ceny oferują Krynica-Zdrój (1054 zł i 918 zł) oraz Sienna (1200 zł i 1100 zł).

Wyższe stawki obowiązują w Poroninie (2606–3230 zł), Szklarskiej Porębie (2926–5818 zł) i Świeradowie-Zdroju (3418–7644 zł).

Jak informuje krakow.eska.pl, w górskich miejscowościach zostało jedynie 20 proc. wolnych pokoi. – "Jeżeli chodzi o Zakopane, to jest jeszcze około 20 proc. pokoi wolnych na weekend sierpniowy i patrząc po statystykach z ubiegłego roku, to spodziewamy się faktycznie pełnego obłożenia" – podkreśla Emilia Glista, współpracująca z hotelami.

Rezerwacje last minute – ryzyko i wyższe ceny

Planujący weekend sierpniowy w Polsce powinni rezerwować noclegi jak najszybciej. W górach wolne miejsca znikają w ekspresowym tempie, a nad morzem w niższych przedziałach cenowych konkurencja jest ogromna. Last minute często oznacza wyższe ceny i mniejszy wybór, a tegoroczne rekordowe stawki potwierdzają, że opłaca się planować z wyprzedzeniem.