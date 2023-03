Problemy z kartą Moja Biedronka. Czy właściciele stracą rabaty? Co zrobić?

Trzydziesta edycja Welconomy Forum in Toruń zbliża się wielkimi krokami!

Jak donosi Eska, klienci coraz częściej borykają się z problemem niedziałających promocji w aplikacji Moja Biedronka. O co chodzi?

Karta Moja Biedronka pozwala skorzystać z wielu zniżek i promocji, w tym tych pochodzących z funkcji Shakeomat. Do jednej karty przypisany jest zawsze jeden numer telefonu. W sklepie nie trzeba więc skanować kodu kreskowego z plastikowej karty. Wystarczy przy kasie podać numer telefonu przypisany do naszej karty i w ten sposób uzyskać dostęp do należnych nam rabatów.

Dla ułatwienia zakupów właściciele karty Moja Biedronka często przekazywali swój numer innym członkom rodziny, by i ci mogli skorzystać z promocji. Jak się jednak okazuje - nie tylko im.

Zdarzało się, że nieuczciwi klienci nasłuchiwali cudzych numerów telefonu, gdy te były podawane przy kasie. Taka osoba mogła zapisać sobie nasz numer i posłużyć się nim podczas swoich zakupów w przyszłości, korzystając także z naszych rabatów. Co za tym idzie? My z tych rabatów skorzystać już nie byliśmy w stanie.

Na szczęście łatwo można sprawdzić, kiedy dana karta była wykorzystana do skorzystania z promocji. Wystarczy wejść przez aplikację i sprawdzić rachunki, przy jakich karta Moja Biedronka była skanowana. Jeśli my lub członkowie naszej rodziny nie robili wtedy zakupów, sprawa jest jasna - ktoś obcy skorzystał z naszego numeru telefonu.

