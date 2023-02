Produkują kultowy Thermomix, ale nie tylko. Jak powstała marka Kobold?

Historia marki Kobold

W samym środku Wielkiego Kryzysu, Vorwerk wprowadził na rynek prekursorski odkurzacz Kobold. Dzięki niewielkiej wadze i poręcznym rozmiarom ten rewolucyjny wynalazek, oparty o gramofonowy silnik, rozpoczął erę przenośnych odkurzaczy pionowych. Zielono-biała kolorystyka typowa dla Vorwerk pojawiła się po raz pierwszy wraz z modelem 53. Sprzedano ponad 700 000 sztuk. Dostępne były akcesoria, dzięki którym można było wybielić ściany, rozdmuchiwać ogień w kominku, czy suszyć buty i włosy. W latach niemieckiego „cudu gospodarczego” Kobold był niezastąpionym pomocnikiem domowym. Pierwszy Kobold wykonany z tworzywa termoplastycznego pojawił się na rynku w 1952 roku, a w 1953 roku został zmodernizowany i zyskał bardziej nowoczesny wygląd dzięki eleganckim kształtom i jasnym kolorom. W miarę udoskonalania technologii rozszerzały się możliwości zastosowania o takie funkcje i dodatki jak osłona suszarki, dmuchawa gorącego powietrza, przystawka do polerowania i grzebień dla zwierząt. W 1959 roku szczotka elektryczna ponownie znacząco poprawiła wydajność czyszczenia, pozostając do dziś najlepiej sprzedającym się akcesorium Kobold.

Podczas ceremonii wręczenia nagród 6 sierpnia 1953 roku Vorwerk z dumą świętował wyprodukowanie milionowego Kobolda. Po raz pierwszy w konstrukcji VK118 połączono ze sobą oba główne elementy odkurzacza - silnik i worek filtracyjny. To rozwiązanie na nowo zdefiniowano wygląd urządzenia. W tym czasie teleskopowy uchwyt o regulowanej wysokości był czymś zupełnie wyjątkowym na rynku odkurzaczy. „Najwyższa jakość wzornictwa” - Design Zentrum Nordrhein-Westfalen przyznał ten tytuł modelowi VK130. Nowoczesna forma wynikała z nowej konfiguracji urządzenia: silnik był ułożony za filtrem, co zwiększało wydajność i efektywność. System kobold stworzył całą rodzinę produktów do sprzątania, od produktów do czyszczenia podłóg i tapicerki po produkty do czyszczenia okien, w tym czasie pojawiła się druga generacja inteligentnego robota odkurzającego. Urządzenia ostały poddane nowoczesnemu liftingowi, a ich głównymi kolorami stały się biały oraz antracyt, które podkreślają solidność, wytrzymałość i trwałość. Tradycyjny firmowy kolor zielony pojawia się jako wykończenie.

Jako pierwszy producent na świecie, firma Vorwerk zastosowała w modelu VK150 nowoczesny silnik reluktancyjny. Jest on niezwykle mocny i przy wadze 600 gramów waży zaledwie jedną trzecią tego, co jego poprzednik. Nowy system filtrów zatrzymuje do 99,99 % kurzu i pyłu. W 1883 roku bracia Carl i Adolf Vorwerk założyli firmę Barmer Teppichfabrik Vorwerk & Co. Skupili się na wysokiej jakości tkanych dywanach, które do tej pory były produkowane tylko w Anglii. Vorwerk rozwijał technologię produkcji dywanów i od 1890 roku mógł tkać wstęgi o szerokości do 3 mm - od 1898 roku także na krosnach we własnym warsztacie maszynowym. W 1907 roku firma powiększyła się o przędzalnię w Wipperfurth-Niedergaul, a w 1918 roku o fabryki tkanin meblowych w Kulmbach i Bad Berneck. Produkcja maszyn została rozszerzona w latach dwudziestych, a wraz ze zgłoszeniem patentowym odkurzacza Kobold w 1930 roku, roku kryzysu gospodarczego, rozpoczął się bezprecedensowy triumf tego produktu z własnym systemem dystrybucji. Urządzenia elektryczne są produkowane w Hamelin od 1968 roku. Ostatnie krosno zostało zdemontowane na Muhlenweg w 1970 roku; dziś mieści się tu holding działającej na całym świecie grupy Vorwerk.

Sonda Kiedy nie masz czasu na gotowanie, to wybierasz: Jem cokolwiek na mieście Pełnowartościowy posiłek w formie koktajlu Jem cokoliwek Wybieram dietę pudełkową Rzucam się na słodycze Wpraszam sie na obiad do znajomych lub rodziny