Właściciel Biedronki zarobił miliony euro w czasach wielkiej drożyzny

Właściciel Biedronki ze sporym zyskiem

Jak podaje PAP, przychody Grupy Jeronimo Martins, do której to należy sieć popularnych w Polsce sklepów Biedronka wzrosły w ostatnim kwartale 2022 roku o 23 proc. – do 6,99 mld euro. EBITDA spółki (zysk operacyjny zarobki przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) wyniosła 506 mln euro, a to oznacza wzrost o 14,8 proc. w zestawieniu rok do roku. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 590 mln euro, a to wzrost o 27,5 proc. "Inwestycje są naszym priorytetem. Oczekuje się, że nasz program nakładów inwestycyjnych będzie zgodny z 2022 r. (z czego ok. 45 proc. w Polsce)" – napisano w komunikacie firmy. Jak podano, sama Biedronka planuje dodać w tym roku 130-150 lokalizacji do swojej sieci sklepów i przeprowadzić modernizację ok. 350 sklepów.

Zatem wszystko wskazuje na to, że konsumenci po prostu szukają dobrych promocji i jak najniższych cen, by móc egzystować w czasach wielkiej drożyzny. W naszym cyklu wiedo "Tańczące z promocjami" co tydzień przedstawiamy propozycje atrakcyjnych promocji. Bardzo często można tam zobaczyć promocje obowiązujące w sklepach Biedronka.

