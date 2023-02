Kolejne podwyżki dla pracowników w Biedronce. Będziecie zaskoczeni

Biedronka – podwyżki dla kolejne grupy pracowników

Już w grudniu 2022, podobnie jak inne duże sieci handlowe, Biedronka dala podwyżki dla ponad 60 tys. pracowników zajmujących podstawowe stanowiska w sieci. W środę, 1 lutego Biedronka ogłosiła podwyżki dla kolejnej grupy, liczącej ponad 3 tys. pracowników zatrudnionych w centrali, biurach regionów oraz centrum usług wspólnych. Na wypłaty dodatkowych środków Biedronka przeznaczy prawie 45 milionów złotych w skali roku. Łącznie na noworoczne podwyżki dla pracowników Biedronka wyda około 650 milionów złotych.

- Doceniamy niezwykłe zaangażowanie i ogromny trud wszystkich pracowników, zwłaszcza w wymagającym roku, naznaczonym przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz wyzwaniami stojącymi przed gospodarką. Postanowiliśmy przyznać podwyżki wynagrodzeń dla kolejnej grupy pracowników, uznając ich codzienne zaangażowanie - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Ile zarabiają pracownicy Biedronki?

Wzrost wynagrodzeń na podstawowych stanowiskach pracowników sklepów i centrów wyniósł od ok. 500 zł do 700 zł brutto. Dodatkowo Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów. Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2023 r. nie mniej niż 3950 zł do 4300 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4100 zł do 4550 zł brutto. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5800 zł brutto. Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4300 - 4600 zł brutto. Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe.

