Podwyżka płac w Biedronce

Biedronka poinformowała, że ponad 75 proc. pracowników sieci otrzyma od lipca 2023 wyższe wynagrodzenia. Podwyżki pensji obejmą ponad 60 tys. osób na stanowiskach kasjera, sprzedawcy-kasjera, pracownika sklepu czy zastępcy kierownika sklepu. Sprzedawca-kasjer rozpoczynający pracę w sieci Biedronka od lipca 2023 roku zarobić będzie co najmniej 4050 złotych do 4400 złotych brutto. Pracownicy z stażem powyżej 3 lat mogą spodziewać się wynagrodzenia od 4200 złotych do 4650 złotych brutto. Również pracownicy centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka otrzymają podwyżki. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4400-4700 złotych brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5050-5350 złotych brutto. Po trzech latach stawki te wzrosną odpowiednio do poziomu 4850-5150 złotych brutto i 5350-5650 złotych brutto.

Ile zarabia się w Lidlu?

Pracownicy sklepów Lidl zarabiają 4 200-5 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy Lidl gwarantuje wzrost płacy do poziomu 4 400-5 350 zł brutto. Po dwóch latach stażu pracy: 4 600-5 600 zł brutto. Pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru otrzymuje na start pensję wysokości 4 800-5 250 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu 5 050-5 500 zł brutto. Po upływie dwóch lat zarobki wynoszą 5 300-5 800 zł brutto.

Wynagrodzenia w Aldi

Na stanowisku sprzedawcy Aldi płaci na start od 3710 do 4210 zł brutto. Po dwóch latach wynagrodzenie wzrasta do 4010 - 4610 zł brutto za miesiąc. Zastępca kierownika sklepu na początku zarabia 4610 -5210 zł miesięcznie. Po trzech latach wynagrodzenie będzie wynosić 5560 - 6160 zł miesięcznie. Kierownik sklepu dostaje początkowo 5910 - 6810 zł miesięcznie brutto. Po trzech latach jest to 6810-7710 zł brutto miesięcznie. Magazynier początkowo zarabia w Aldi 4160 zł brutto. Po dwóch latach jest to 4860 zł brutto miesięcznie.

Jak płaci Dino

Średnia płaca netto pracownika Dino w 2022 roku wynosiła 3015 zł. Na początku 2023 roku w Dino zarabiało się od 3400 zł do 4100 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zależy między innymi od miejscowości. Sieć po roku i po dwóch latach pracy zapewnia podwyżki dla swoich pracowników.

