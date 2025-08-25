Kolejna odsłona afery KPO. Granty resortu kultury na "prezent urodzinowy" i "farfocle"

2025-08-25 20:36

Opublikowano listę grantów z Krajowego Planu Odbudowy w ramach "KPO dla kultury". Podobnie jak w przypadku dopłat do branży HoReCa, na liście znalazło się wiele pozycji, które w mediach społecznościowych uznano za co najmniej zastanawiające.

  • Opublikowano listę stypendiów z KPO w ramach "KPO dla kultury"
  • Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie wzbudziła burzę na portalu X
  • Pieniądze przyznano m.in. na "ekotrasgresję", czy "prezent urodzinowy"

Środki z KPO na "ekotransgresję", czy "prezent urodzinowy"

W poniedziałek 25 września opublikowano listę 3077 podmiotów, które wnioskowały o wsparcie. Wyłoniono 701 przedsięwzięć, które otrzymały granty z KPO, co też wzbudziło ożywioną dyskusję na portalu X. 

Jak czytamy, granty wysokości 36 tys. zł przyznano m.in. na przedsięwzięcie pt. "Farfocle w ramach obiegu zamkniętego", "Ekotransgresję i zanurzenie w pozaludzkie światy", czy "Kolory męskości - Tik Tok, taniec i cielesne doświadczenie męskiej tożsamości". Z kolei Fundacja Ambasady Kultury otrzymała 183 600 zł na "prezent urodzinowy".

Z kolei Stowarzyszenie Zawodowych Aktorów w Polsce otrzymało 143 200 zł na "Role przyszłości, cykl szkoleń i webinarów rozwijających umiejętności cyfrowe, przedsiębiorcze i ekologiczne aktorów i aktorek w Polsce".

Jak pisze Marcin Warchoł z PiS, na "sceniczny manifest intymności" przyznano grant wysokości 163 tys. zł; na "Osiek gender studies" 192 tys. zł. 

Jakie były kryteria przydzielania grantów z KPO dla kultury?

Jak czytamy na stronie "KPO kultury", program stypendialny ma na celu "rozwój i wzmocnienie potencjału stypendysty, zwiększenie jego samodzielności zawodowej oraz zdolności do prowadzenia działalności artystycznej w długiej perspektywie, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społecznym, technologicznym i ekonomicznym"

Jak czytamy dalej program stypendialny ma pomóc w "poszerzaniu wiedzy i umiejętności" i skierowany jest do "twórców, artystów, animatorów, edukatorów oraz naukowców" w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Projekty, które dostały finansowanie wyłonił Komitet Selekcyjny, która składa się z osób rekomendowanych przez "niezależne organizacje i instytucje z sektorów kultury i kreatywnych".

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno spore zamieszanie wywołała publikacja informacji o dotacjach z KPO dla branży HoReCa (hotelowej i gastronomicznej), z której część pieniędzy trafiła m.in. na jachty. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało weryfikację wniosków i rozliczenie "nieprawidłowości".

