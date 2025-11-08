Antoni Cierplikowski w 1909 roku stworzył rewolucyjną fryzurę "garconne" (chłopczyca), wprowadzając modę na krótkie włosy u kobiet

Zbudował globalne imperium fryzjerskie obejmujące ponad 120 salonów w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Tokio i innych światowych stolicach

Czesał królowe i gwiazdy Hollywood, w tym Marlenę Dietrich, Gretę Garbo, Polę Negri, Brigitte Bardot i Edith Piaf

Pod koniec życia wrócił do rodzinnego Sieradza, gdzie zmarł w 1976 roku w wieku 92 lat

Ucieczka do Paryża i początek kariery

Antoni Cierplikowski urodził się 24 grudnia 1884 roku w Sieradzu. Już jako dziecko wykazywał talent do pracy z włosami. Zawodu uczył się u wuja w Łodzi, gdzie szybko zyskał opinię uzdolnionego fryzjera.

W 1901 roku, mając zaledwie 17 lat, uciekł do Paryża. W kieszeni miał pięć franków i wielkie marzenia. Początkowo pracował przy tkaniu peruk w salonie pana Decoux. Szybko jednak dostał szansę, która zmieniła jego życie.

Antoine rewolucjonizuje damskie fryzjerstwo

Przełomowy moment nadszedł w 1909 roku. Antoine ściął na krótko włosy popularnej aktorce francuskiej Evie Lavalliere. Ten odważny krok zrewolucjonizował damskie fryzjerstwo na całym świecie.

Narodził się styl "garconne" - fryzura na chłopczycę. To Antoine jako pierwszy zaczął regularnie myć włosy klientkom, co było przełomem w higienie i kulturze. Wcześniej kobiety nosiły kunsztowne koafiury przez tygodnie, chroniąc je kapeluszami w dzień i czepkami w nocy.

Imperium fryzjerskie króla Antoniego

W 1910 roku Cierplikowski otworzył własny salon w Paryżu przy Rue Cambon 5. Był to pierwszy na świecie wytworny damski salon fryzjerski. Szybko stał się zalążkiem międzynarodowego imperium.

W latach dwudziestych Antoine miał już około 60 zakładów na kilku kontynentach. W samych Stanach Zjednoczonych działało pod jego szyldem 121 salonów. Filie działały w Londynie, Tokio, Kanadzie, Australii i Szwecji.

Fryzjer królowych i gwiazd Hollywood

Do klientek Antoine'a należały największe gwiazdy epoki. Czesał Marlenę Dietrich, Gretę Garbo, Polę Negri, Isadorę Duncan, Edith Piaf, Josephine Baker i Brigitte Bardot. Współpracował z wytwórnią Metro-Goldwyn-Mayer, tworząc fryzury do filmów.

Z jego usług korzystało sześć koronowanych głów. W 1936 roku nadzorował pracę 400 fryzjerów podczas przygotowań do koronacji króla Jerzego VI. Kilkanaście lat później powtórzył ten wyczyn przy koronacji królowej Elżbiety II.

Król fryzjerów wykreował także sceniczny wizerunek Josephine Baker, która w 1926 roku jako pierwsza czarnoskóra kobieta trafiła na okładkę amerykańskiego "Vogue'a".

Ekscentryk z paryskiej kamienicy

Antoine słynął z ekscentrycznego stylu życia. W swojej paryskiej kamienicy zaprojektował i zbudował piętro ze szkła. Spał w kryształowej trumnie. W okresie międzywojennym latał nad Sieradzem awionetką, zrzucając kwiaty na rodzinne miasto.

Był również mecenasem sztuki. Przyjaźnił się z Pablem Picassem, Amedeo Modiglianim i rzeźbiarzem Xawerym Dunikowskim. To Dunikowski projektował wnętrza salonów Antoine'a i tworzył dla niego rzeźby.

Powrót do Sieradza i pamięć o mistrzu

Pod koniec życia, w 1971 roku, Antoni Cierplikowski wrócił do rodzinnego Sieradza. Po śmierci żony Marie-Berthe kupił tam skromny dom. Zmarł 5 lipca 1976 roku, mając prawie 92 lata.

Francja uhonorowała go Legią Honorową, a Polska Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Sieradzu stoi dziś jego pomnik, a od 2009 roku odbywa się tam Sieradz Open Hair Festival. W podręcznikach fryzjerstwa Antoine wymieniany jest jako jeden z najważniejszych ludzi w historii tego zawodu.

Antoni Cierplikowski udowodnił, że fryzjerstwo może być sztuką. Wraz z Coco Chanel stworzył wizerunek współczesnej kobiety - wyzwolonej i pewnej siebie.