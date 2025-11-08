Kłopoty brata Obajtka. Śledztwo ws. mieszkania na finiszu. Grozi mu 10 lat więzienia

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-11-08 18:04

Gigantyczna afera w Lasach Państwowych wychodzi na jaw. Jak ustaliła Wirtualna Polska, brat Daniela Obajtka, Bartłomiej O., próbował kupić luksusowe mieszkanie warte ponad 600 tys. zł za zaledwie 51 tys. zł. Prokuratura kończy śledztwo, a na stole leży zarzut narażenia Skarbu Państwa na wielomilionowe straty. Podejrzanym grozi nawet 10 lat więzienia.

Mężczyzna w błękitnej koszuli ma zaciśnięte w pięści dłonie skute kajdankami, leżące na drewnianym blacie. Symbolizuje aresztowanie i zarzuty. Dowiedz się więcej o kłopotach Bartłomieja O. na Super Biznes.

  • Prokuratura zamierza zakończyć śledztwo ws. Bartłomieja O. (brata Daniela Obajtka), byłego dyrektora Lasów Państwowych, podejrzanego o przekroczenie uprawnień i narażenie LP na szkodę wielkich rozmiarów.
  • Zarzuty dotyczą próby nabycia przez Bartłomieja O. służbowego mieszkania o wartości ponad 600 tys. zł za zaledwie 51 tys. zł, co miało być niezgodne z prawem.
  • W sprawę zamieszani są również były Generalny Dyrektor Lasów Państwowych i były Nadleśniczy, a łączna szkoda dla LP z tytułu sprzedaży trzech lokali w atrakcyjnej lokalizacji w Gdyni szacowana jest na ponad 2,3 mln zł.
  • Pomimo polecenia minister środowiska o wstrzymaniu transakcji, Bartłomiej O. podjął próbę sfinalizowania zakupu tuż przed swoim odwołaniem, co skutkowało jego dyscyplinarnym zwolnieniem

Jakie zarzuty usłyszał Bartłomiej O.?

Szeroko zakrojone postępowanie dotyczące nadużyć w Lasach Państwowych za rządów Prawa i Sprawiedliwości wkracza w decydującą fazę. Prokuratura Regionalna w Krakowie planuje zakończyć śledztwo w sprawie Bartłomieja O. i dwóch innych byłych urzędników do 16 grudnia. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz niegospodarności.

Sprawa jest aktualnie na etapie czynności końcowych. Podejrzanymi w sprawie są: Bartłomiej O. – były Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Gdańsku, Józef K. – były Generalny Dyrektor Lasów Państwowych oraz Jan B. - były Nadleśniczy Nadleśnictwa w Gdańsku – informuje w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowy prokuratury, Janusz Kowalski. Mimo że żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Mieszkanie w Gdyni za ułamek wartości. Na czym polegała afera?

Zawiadomienie do prokuratury skierował w styczniu 2024 roku nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych, Witold Koss. Było ono efektem wewnętrznego audytu, który ujawnił próbę sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w atrakcyjnej lokalizacji w Gdyni. Jednym z najemców uprawnionych do wykupu z ogromną bonifikatą był właśnie Bartłomiej O., którego kariera w Lasach Państwowych nabrała tempa po 2015 roku. Chodziło o blisko 70-metrowe mieszkanie w dawnej pruskiej leśniczówce.

Lokal, którego wartość rynkową wyceniono na ponad 600 tys. zł, brat Daniela Obajtka miał nabyć za kwotę nieco ponad 50 tys. zł. W komunikacie Lasów Państwowych wskazano, że cała operacja mogła narazić Skarb Państwa na straty wielkich rozmiarów. "Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i narażenia Lasów Państwowych na powstanie szkody majątkowej wielkich rozmiarów, w kwocie ponad 2 300 000 złotych. Taką łączną wartość mają wszystkie nieruchomości" – podano.

Działanie wbrew poleceniom i dyscyplinarne zwolnienie

Według ustaleń śledczych, cała procedura miała nosić znamiona omijania prawa. Bartłomiej O., jako dyrektor RDLP w Gdańsku, miał odwołać nadleśniczą i powołać na jej miejsce swojego zastępcę, który nie posiadał odpowiednich kwalifikacji, by móc sfinalizować z nim umowę przedwstępną. Co więcej, umowę zawarto 9 stycznia 2024 roku, kilka dni po tym, jak nowa minister środowiska Paulina Hennig-Kloska wydała oficjalny nakaz wstrzymania tego typu transakcji.

Już po decyzji minister Hennig-Kloski, która nakazała wstrzymanie tej transakcji, tam była ewidentnie próba dopięcia tej transakcji. W ostatnim rzucie, kiedy już wiedzieli, że zmiana w Lasach Państwowych następuje – komentował w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Ostatecznie do sfinalizowania transakcji nie doszło, a Bartłomiej Obajtek został zwolniony z pracy dyscyplinarnie.

Audyt w Lasach Państwowych ujawnia kolejne nieprawidłowości

Sprawa mieszkania to niejedyny problem, jaki wykazała kontrola w Lasach Państwowych. Za czasów poprzedniej władzy pod adresem instytucji wielokrotnie pojawiały się zarzuty dotyczące niegospodarności i kontrowersyjnych decyzji finansowych. Szczegółowe wyniki audytu zarządzonego przez nowe władze mają być ujawniane w najbliższym czasie, co może rzucić nowe światło na skalę nieprawidłowości w jednej z najważniejszych państwowych instytucji.

