ZUS masowo odrzuca wnioski o rentę. Połowa nie dostaje prawa do świadczenia

Tyle Niemcy wkładają do koperty na Pierwszą Komunię. Zaskoczenie wśród Polaków

Błoto na drodze po pracy w polu? Uważaj, za to wykroczenie grozi nawet 1500 zł kary!

Wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. – szansa na wyrównanie dla wybranych emerytów

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. otworzył drogę do odzyskania pieniędzy dla tych emerytów, którym ZUS przez lata niesłusznie pomniejszał świadczenia. Mowa o osobach, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem. W ich przypadku ZUS, w okresie od 2013 r. do 2025 r., obniżał emeryturę miesiąc w miesiąc, co w skali roku dawało spore straty.

Średnia kwota obniżenia emerytury wynosiła około 1000 zł miesięcznie. Wyrok TK miał to naprawić, nakazując podniesienie emerytury o wspomniane 1000 zł i wypłatę wyrównania sięgającego średnio 60 000 zł.

Niestety, jak się okazuje, nie wszyscy poszkodowani emeryci mogą liczyć na wsparcie Trybunału Konstytucyjnego. Ochroną objęte zostały jedynie osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 r. Ci, którzy zdecydowali się na to później, np. w 2013 r., 2014 r. czy 2015 r., zostali pominięci.

Dwie historie emerytów oszukanych przez system – 1000 zł straty miesięcznie

Dwie osoby, które napisały do redakcji Infor.pl, straciły po 1000 zł miesięcznie, miesiąc w miesiąc, przez ponad dekadę.

Jeden z emerytów przeszedł na wcześniejszą emeryturę pod koniec 2014 r. Oznacza to, że od 11 lat jego emerytura jest zaniżona. W ZUS nie poinformowano go o pomniejszeniu emerytury. ZUS nie poinformował o art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Gdy osiągnął pełny wiek emerytalny, jego emerytura nie została przeliczona. ZUS odliczył wcześniej wypłacone świadczenia, obniżając emeryturę o 1000 zł. Czuje się ofiarą systemu. Podobna historia spotkała drugiego emeryta.

Dlaczego ZUS nie informuje o konsekwencjach wcześniejszej emerytury?

Z jednej strony, przepisy prawa nie nakładają na ZUS wyraźnego obowiązku informowania o wszystkich potencjalnych konsekwencjach każdej decyzji emerytalnej. Z drugiej strony, zasada zaufania obywateli do państwa nakazuje, aby instytucje publiczne działały w sposób transparentny i zrozumiały.

W praktyce, pracownicy ZUS często ograniczają się do przedstawienia ogólnych informacji o warunkach przejścia na emeryturę, nie wchodząc w szczegółowe analizy indywidualnych przypadków.

Co mogą zrobić poszkodowani emeryci?

Emeryci, którzy czują się poszkodowani przez ZUS i uważają, że ich emerytura została niesłusznie obniżona, mają kilka możliwości działania:

* mogą złożyć w ZUS wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, powołując się na wyrok TK. Dotyczy to osób na wcześniejszej emeryturze przed 2013 r.

* mogą wystąpić do sądu z pozwem o odszkodowanie od ZUS z tytułu niepoinformowania o konsekwencjach przejścia na wcześniejszą emeryturę.

* mogą zwrócić się o pomoc do organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw emerytów.

PTNW Henryka Bochniarz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.