Emerycie! Dostaniesz ekstra 4500 złotych z ZUS

Wyższa waloryzacje rent i emerytur 2024

Według najnowszych danych GUS, wzrost wynagrodzeń w Polsce wyniósł w sierpniu tego roku aż 11,9% w porównaniu do roku poprzedniego. Zestawiając te dane z ostatnim odczytem inflacji przyszłoroczna waloryzacja emerytur wyniesie około 12,48 procent. To dobra wiadomość dla seniorów. Jeśli obecnie emeryci otrzymują świadczenie w wysokości 3000 zł brutto, to taka emerytura wzrośnie o 374 zł. Oznacza to, że miesiąc po miesiącu, w skali roku, seniorzy mogą liczyć nawet na łączną kwotę rzędu 4500 zł! A co z emerytami pobierającymi najniższe świadczenia? Ich emerytura powinna natomiast wzrosnąć w przyszłym roku do 1786 zł, co stanowi wzrost o 198 zł (w ciągu roku senior otrzyma dodatkowe 2376 zł).

Waloryzacja emerytur ułatwia emerytom życie w czasach szalejącej drożyzny. Każde dodatkowe pieniądze są nad wyraz potrzebne! Szczególnie, gdy seniorzy udają się do apteki po wykup leków. Nie wspominając już o zakupach na osiedlowych bazarach, gdzie ceny warzyw i owoców rosną w zatrważającym tempie.

