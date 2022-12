Emeryt myślał, że jest zwolniony z abonamentu RTV. Dostał pismo – gigantyczny rachunek!

Przestali opłacać abonament RTV. Otrzymali rachunek na 1651 zł

"Płaciliśmy abonament RTV, na pewno dokonywaliśmy opłat jeszcze przed tym, jak w 2005 roku wprowadzono obowiązek rejestracji odbiorników i regularnych opłat" - powiedziała żona mężczyzny w rozmowie z portalem Interia. Zaznaczyła, że w pewnym momencie - nie wyrejestrowując odbiornika - przestali opłacać abonament. "Nie pamiętam już, który to był rok. Wszyscy sąsiedzi po prostu mówili, że oni nie płacą, że wcale nie trzeba. Posłuchaliśmy".

W lipcu otrzymali wezwanie do zapłaty opiewające na dokładną kwotę 1651, 51 zł. Było wezwanie do uregulowania zaległych płatności za okres od początku 2017 roku do czerwca 2022 roku wystawione przez Pocztę Polską.

Zwolnienie z abonamentu RTV nie następuje "z automatu". Gdzie należy się zgłosić?

Jak wyjaśnia żona mężczyzny w rozmowie z Interią byli zaskoczeni. "Mąż był już w tym okresie po 60. roku życia, ma obecnie 71 lat, a do tego miał wówczas i ma nadal emeryturę nieprzekraczającą miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Na dziś otrzymuje 2430 brutto W związku z tym jest w grupie osób uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych. Byliśmy przekonani, że Poczta Polska miała tę informację. Gdyby ta zaległość była za jeszcze wcześniejsze lata, kiedy mąż nie zaliczał się do zwolnionej grupy, to byśmy zrozumieli" - podkreśliła w rozmowie z portalem.

Mężczyzna zgłosił się do Poczty Polskiej z prośbą o anulowanie zaległości powołując się na ustawę o opłatach abonamentowych. W odpowiedzi otrzymał informację, że "zwolnienie z opłat abonamentowych nie następuje obligatoryjnie z mocy prawa, ale wymaga udziału osoby zainteresowanej. Zobowiązana jest ona zgłosić w placówce pocztowej zmianę stanu prawnego lub faktycznego, która ma wpływ na uzyskanie zwolnienia" przytacza portal Interia.

W celu umorzenia, anulowania bądź rozłożenia płatności na raty należy się zgłosić nie do Poczty Polskiej a bezpośrednio do Krajowej Rady Radiofonii i telewizji (KRRiT).

Zwolnienie z abonamentu RTV. Jest jeden wyjątek

"Zwolnienia od opłat abonamentowych RTV przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat RTV" - poinformowało Biuro Prasowe Poczty Polskiej.

W kwestii zwolnienia z opłat abonamentowych występuje jeden wyjątek. "Zgodnie z obowiązującą od 9 października 2015 roku Ustawą z 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych osoby, które ukończyły 75 lat, nie są zobowiązane do składania oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do tego zwolnienia" - informuje Biuro Prasowe Poczty Polskiej cytowane przez portal Interia.

