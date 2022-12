Ile wynosi abonament RTV?

Opłata za używanie odbiornika radiowego wynosi 7,50 zł miesięcznie, a posiadacze odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiowych płacą 24,50 zł miesięcznie. W związku z nowym rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2023 roku stawki wzrosną do 8,70 zł i 27,30 zł miesięcznie. Na obniżkę opłat mogą liczyć osoby, które zdecydują się zapłacić za dłuższy okres z góry.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Abonamentu nie musi płacić prawie 4 mln osób. Zwolnione z opłaty są:

* osoby powyżej 75 roku życia,

*osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy lub posiadające pierwszą grupę inwalidzką,

* inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane w czasie PRL,

* osoby pobierające emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnego wynagrodzenia

Ważne!

Jeśli masz odbiornik służący wyłącznie do Smart TV, czyli aplikacji typu Netflix, YouTube, Player, Disney+, HBO Max, Polsat Box Go, Canal+ online nie musisz płacić abonamentu. Jeśli sprzęt nie ma anteny i dekodera służących do natychmiastowego odbioru kanałów, rejestrować go nie trzeba.

Co zrobić po śmierci domownika płacącego abonament RTV?

W przypadku śmierci osoby, na którą zarejestrowany był odbiornik, należy zgłosić Poczcie Polskiej zmianę danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Jeżeli odbiornik nadal jest w posiadaniu domowników czy spadkobierców - należy wskazać aktualnego posiadacza odbiornika. Jeśli jednak przesłanka obowiązku abonamentowego odpadła (np. odbiornik od dawna nie był już w posiadaniu zmarłego albo nie jest już zdolny do odbioru programu), należy dokonać wyrejestrowania odbiornika - tłumaczą w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Aleksandra Kolbusz i Sebastian Urban z Kancelarii Prawnej Media.

Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie i doręczenie Poczcie Polskiej formularza „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych”. Można to zrobić drogą elektroniczną, na stronie Poczty Polskiej, albo wypełniając formularz papierowy.

Czy rodzina może być obciążana zaległymi opłatami za zmarłego?

Przepisy o abonamencie RTV nie wskazują szczegółowo, czy obowiązek abonamentowy podlega dziedziczeniu. Wydaje się jednak, że obowiązek ten jest ściśle związany z odbiornikiem (rzeczą), dlatego obowiązki dotyczące tej rzeczy powinny przechodzić na spadkobiercę -podają wirtualnemedia.pl. Osoby, które przy okazji śmierci domownika decydują się na wyrejestrowanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego mogą liczyć się z wizytą kontrolera w celu weryfikacji zgodności wskazanego w formularzu stanu prawnego ze stanem faktycznym.

