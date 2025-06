Emerytka wygrała z ZUS-em w sądzie! Dostanie podwyżkę 700 zł i 30 tys. zł wyrównania

Emerytura niższa niż powinna? Tysiące seniorów może ubiegać się o wyższe świadczenie! Emerytka wygrała w sądzie z ZUS, uzyskując podwyżkę o 700 zł i 30 tys. zł wyrównania. To przełomowy wyrok, który może otworzyć furtkę do podobnych roszczeń dla osób urodzonych w latach 1949-59. Sprawdź, czy to dotyczy również Ciebie i jak odzyskać należne pieniądze. O sprawie pisze Wirtualna Polska.

i Autor: Shutterstock