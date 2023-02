Emerytur stażowych na pewno nie będzie? PiS je obiecał, ale słowa nie dotrzymuje

Węgiel drożeje, ale coraz mniej go wydobywamy! Za to rośnie import

Co z emeryturami stażowymi?

O jednej z najważniejszych przedwyborczych obietnic prezydenta Andrzeja Dudy przypominają politycy Porozumienia w skierowanej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej interpelacji. Głos w tej sprawie zabrał wiceszef resortu Stanisław Szwed. - Kwestia emerytur stażowych wymaga bardzo dokładnych analiz skutków (przede wszystkim finansowych, gospodarczych i społecznych), jakie by taka zmiana spowodowała - tłumaczy szef resortu w piśmie z 7 lutego, które widział money.pl.

W Sejmie już od dawna czekają dwa projekty ws. emerytur stażowych. Projekt Solidarności, pod którym zebrano 235 tys. podpisów, złożono 30 września 2021 roku. W grudniu swój projekt złożył prezydent Andrzej Duda. Jak podaje portal money.pl wiceminister Szwed w piśmie, które jest odpowiedzią na interpelację posłów Porozumienia, daje do zrozumienia, skąd taka zwłoka, pomimo tego, że większość w Sejmie należy do Zjednoczonej Prawicy. - Dotychczas jednak nie zdecydowano się na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, ponieważ sposób obliczania emerytury w sposób istotny przekłada się na wysokość świadczenia, a tym samym zachęca ubezpieczonych do jak najdłuższej aktywności zawodowej i opóźniania decyzji przejścia na emeryturę - przekonuje wiceminister rodziny i polityki społecznej.

