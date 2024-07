i Autor: SHUTTERSTOCK, AP

Prezent dla seniorów

Emerytura bez podatku do 5000 złotych! Rząd Tuska wraca do obietnicy wyborczej

Koalicja Obywatelska obiecała zniesienie podatku od emerytur do 5 tys. zł. Wiceminister resortu rodziny Sebastian Gajewski poinformował, że rząd analizuje podwojenie kwot wolnych od podatku. Oznaczałoby to, że emerytura do 5 tys. zł miesięcznie byłaby zwolniona z PIT.