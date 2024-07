Renta wdowia - stopniowe wprowadzanie nowego świadczenia

Ustawodawca przewiduje stopniowe wprowadzanie renty wdowiej. Początkowo osoby uprawnione będą otrzymywać 15% dodatkowego świadczenia, następnie 20%, aż docelowo osiągając poziom 50%.

Renta wdowia będzie dodatkiem do wybranego świadczenia. Początkowo jej wysokość wyniesie 15% kwoty, o którą świadczenie osoby uprawnionej zostanie powiększone po śmierci małżonka. W kolejnych latach ten procent będzie stopniowo wzrastać, aż do osiągnięcia 50%.

Oznacza to, że:

W pierwszym etapie: osoba uprawniona otrzyma 15% dodatkowych środków.

W drugim etapie: kwota wzrośnie do 20% dodatkowych środków.

Docelowo: renta wdowia będzie stanowić 50% dodatkowych środków.

Dokładne terminy wprowadzania kolejnych etapów nie są jeszcze znane.

Rząd szacuje, że koszt wypłaty rent wdowich w pierwszym roku może wynieść od 8 do 10 miliardów złotych.

Ponad 200 tys. obywateli poparło projekt renty wdowiej

Ponad 20 organizacji, w tym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, zainicjowało projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten poparło ponad 200 tysięcy obywateli, składając pod nim swoje podpisy.

Renta wdowia: ulga dla seniorów i ich rodzin

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że projekt ustawy o rencie wdowiej to realna szansa na poprawę życia osób starszych po stracie współmałżonka. W mediach społecznościowych dodała, że renta wdowia będzie nie tylko wsparciem dla seniorów, ale również ulgą dla ich dzieci i wnuków, którzy często ponoszą ciężar finansowej pomocy swoim bliskim.

Komisja sejmowa wprowadza poprawki do projektu ustawy o rencie wdowiej!

W czwartek 27 czerwca br. komisja sejmowa szczegółowo przeanalizowała przepisy projektu ustawy o rencie wdowiej i zdecydowała o wprowadzeniu do niego poprawek. Jedna z nich dotyczy vacatio legis, czyli okresu, jaki musi upłynąć od wejścia w życie ustawy do momentu, w którym zacznie ona obowiązywać. Ma to na celu zapewnienie ZUS-owi czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do zmian wprowadzanych przez ustawę.

Wiceprzewodnicząca komisji Urszula Rusecka (PiS) zgłosiła poprawki, które jednak nie uzyskały pozytywnej opinii komisji. Dotyczyły one m.in. podniesienia z 50% do 60% wartości renty rodzinnej w przypadku zbiegu prawa do świadczeń. Posłanka zapowiedziała, że zgłosi te poprawki jako wnioski mniejszości.