Renta wdowia: nowe wsparcie dla wdów i wdowców

Renta wdowia to nowe świadczenie, które ma na celu zapewnienie godnego życia osobom, które straciły współmałżonka. Po pierwszym czytaniu w Sejmie 7 lutego br. projekt ustawy skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która pracuje obecnie nad wprowadzeniem renty wdowiej, modyfikując przepisy dotyczące emerytur i rent z FUS. Projekt renty wdowiej jest odpowiedzią na ważne potrzeby społeczne, jak podkreśla ministra resortu rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to świadczenie zbliżone do renty rodzinnej, która jest dostępna w Polsce od wielu lat. Istnieje jednak istotna różnica: w przypadku renty rodzinnej osoba ubiegająca się o świadczenie musiała całkowicie zrezygnować z własnej emerytury na rzecz emerytury zmarłego małżonka. Często okazywało się to niewystarczające do utrzymania się.

Renta wdowia rozwiązuje ten problem. Nie wymaga ona całkowitej rezygnacji z własnego świadczenia, co pozwala na zachowanie większej niezależności finansowej.

Dlaczego renta wdowia jest tak ważna?

Projekt renty wdowiej jest szczególnie istotny ze względu na zmiany demograficzne zachodzące w Polsce. Społeczeństwo staje się coraz starsze, a liczba wdów i wdowców rośnie. Nowe świadczenie ma na celu zapewnienie im godnego życia i wsparcia finansowego w tym trudnym okresie.

Komu przysługuje renta wdowia?

Renta wdowia to świadczenie mające na celu wsparcie finansowe osób, które straciły współmałżonka i znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Warunki otrzymania renty wdowiej:

Zmarły współmałżonek miał prawo do emerytury, renty, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, lub miałby do nich prawo w chwili śmierci.

Współmałżonek, który ubiega się o rentę wdowią, musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

Ukończył 50 rok życia lub stał się niezdolny do pracy w ciągu 5 lat od śmierci współmałżonka. Wychowuje dziecko uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Opiekuje się dzieckiem niezdolnym do samodzielnej egzystencji lub pracy

Renta wdowia: dwa warianty wypłaty

Nowa renta wdowia będzie oferowana w dwóch wariantach, aby jak najlepiej dopasować się do indywidualnych potrzeb i sytuacji materialnej osób owdowiałych. Maksymalna wysokość świadczenia nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnej emerytury ZUS, co w 2024 roku oznacza kwotę około 9815,52 zł. I to jest właśnie ten limit renty wdowiej.

Dostępne warianty:

Renta rodzinna powiększona o 50% emerytury zmarłego współmałżonka: wariant ten polega na wypłacie renty rodzinnej po zmarłym małżonku, a następnie jej powiększeniu o 50% kwoty emerytury, którą pobierał lub do której miał prawo zmarły współmałżonek. Obejmuje to emerytury ZUS, emerytury rolnicze, emerytury wojskowe, policyjne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty inwalidzkie wojskowe i policyjne. Emerytura/świadczenie powiększone o 50% renty rodzinnej: W tym wariancie osoba uprawniona otrzymuje swoją emeryturę, świadczenie emerytalne lub rentę, a następnie jest ona powiększana o 50% kwoty renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

Wybór wariantu wypłaty renty wdowiej będzie zależał od indywidualnej sytuacji i preferencji. Aby ułatwić decyzję, po uchwaleniu ustawy zostanie uruchomiony specjalny kalkulator. Narzędzie to pozwoli potencjalnym wnioskodawcom obliczyć wysokość świadczenia w obu wariantach i wybrać ten, który będzie dla nich korzystniejszy.

Renta wdowia 2024: ile wyniesie i jak będzie wypłacana?

Renta wdowia to nowe świadczenie, które ma na celu wsparcie finansowe osób, które straciły współmałżonka. Ze względu na wysokie koszty wprowadzenia programu (szacowane na 8-10 mld zł), renta będzie wypłacana w tzw. modelu kroczącym. Oznacza to, że wysokość świadczenia będzie stopniowo wzrastać w ciągu kolejnych lat.

Na początku 2024 roku renta wdowia będzie wynosić 15% wysokości świadczenia zmarłego współmałżonka. W kolejnych latach ten wskaźnik będzie stopniowo wzrastać, aż docelowo osiągnie 50%.

Ile będzie wynosić renta wdowia w 2024 roku?

Kwota renty wdowiej zależna będzie od wysokości świadczenia zmarłego współmałżonka. Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia, jeśli renta zmarłego współmałżonka wynosi 2500 zł brutto:

Wskaźnik 15% - renta wdowia: 375 zł, łączna kwota dla współmałżonka: 2575 zł brutto. Wskaźnik 20% - renta wdowia: 500 zł, łączna kwota dla współmałżonka: 2700 zł brutto. Wskaźnik 50% (docelowo) - renta wdowia: 1250 zł, łączna kwota dla współmałżonka: 3450 zł brutto.

To jedynie przykład. Rzeczywista wysokość renty wdowiej będzie zależeć od indywidualnej sytuacji.

