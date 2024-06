Renta wdowia coraz bliżej! Kluczowe głosowanie zakończone

Renta rodzinna - świadczenia dla wdów i wdowców

W myśl obowiązujących przepisów w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia dla wdowy lub wdowca. Po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym. Obecnie renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków - wynosi 85 proc. wyższego świadczenia.

Dwa warianty renty wdowiej do wyboru przez uprawnionego

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w czwartek jednogłośnie poparła obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej. Projekt powstał z inicjatywy ponad 20 organizacji, w tym Porozumienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego oraz z udziałem Lewicy. W projekcie ustawy zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Kwota pobieranych świadczeń nie będzie mogła jednak być wyższa niż trzykrotność wartości przeciętnej emerytury w Polsce.

Projekt renty wdowiej z poprawkami w Sejmie

W czwartek komisja sejmowa rozpatrzyła przepisy projektu i zdecydowała o wprowadzeniu do niego poprawek. Poprawki wnioskodawców są związane m.in. "z koniecznością pełnego uregulowania zaproponowanego zbiegu świadczeń". Chodzi o sprecyzowanie katalogu praw do świadczeń emerytalno-rentowych, do których będzie można stosować regułę zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych. Ministerstwo postulowało, że zmiana jest potrzebna, by przepisy obejmowały wszystkie możliwe warianty uprawniające do świadczenia.

Rząd popiera projekt renty wdowiej

Szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że - po wniesieniu przez jej resort uwag i poprawek między innymi natury organizacyjno-technicznej - w najbliższym czasie rząd przyjmie stanowisko w sprawie tego projektu.

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest oczywiście za przyjęciem ustawy wprowadzającej rentę wdowią. To przepisy, które stanowią szansę na poprawę sytuacji materialnej osób, które straciły współmałżonka - powiedziała minister Dziemianowicz-Bąk.

