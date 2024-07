i Autor: Shutterstock

Budżet państwa

Bruksela każe Polsce zaciskać pasa. Koniec 800 plus, 13. i 14 emerytury? Jest decyzja

Polska wraz z sześcioma innymi krajami członkowskimi została objęta procedurą nadmiernego deficytu przez Unię Europejską. To oznacza, że każde z tych państw będzie musiało przedstawić plan naprawczy. Czy to oznacza koniec wysokich wypłat socjalnych z 800 plus, czy trzynastych i czternastych emerytur? Znamy stanowisko ministerstwa rodziny i polityki społecznej.