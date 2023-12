Co Donald Tusk obiecał w exposé?

Donald Tusk zapowiedział w exposé, że "nic co zostało dane, nie będzie zabrane", co zapewne dotyczyło świadczeń 800 plus, 13. i 14. emerytur oraz innych świadczeń socjalnych. Zapowiedział również podwójną waloryzację, "babciowe", bon dla seniorów i resort zajmujący się potrzebą emerytów. Do tego kasowy PIT i CIT, oraz urlop dla przedsiębiorców (podczas którego nie płacą składek). Potwierdziły się także podwyżki w budżetówce i dla nauczycieli.

Premier przypomniał również, że dwie ustawy ze 100 konkretów były już procedowane w Sejmie i zostaną wprowadzone, były nimi finansowanie In Vitro, oraz uwolnienie ustawy wiatrakowej.

Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie wymieniał wszystkich postulatów z kampanii wyborczej, ale obiecał ich realizację. Poniżej prezentujemy obietnice, które znajdują się w "100 konkretach", a nie zostały ujęte w exposé premiera.

Działania antyinflacyjne i obniżka podatków

KO obiecało wprowadzenie obligacji antyinflacyjnych poprzez zmianę w ustawie o NBP, aby zabezpieczyć pieniądze Polaków przed inflacją. W stu konkretach czytamy o tym, że jest już gotowa ustawa i "oszczędności Polaków" będą chronione od pierwszego dnia. Czy tak będzie? Zobaczymy po zaprzysiężeniu nowego rządu, na razie w tej sprawie jest jednak cisza.

Działaniem antyinflacyjnych ma być również zamrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 roku.

Sztandarową obietnicą Koalicji Obywatelskiej było także podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł. Już jednak pojawiają się głosy, że nie ma szans na wprowadzenie tego w 2023 roku, a na reformę w 2024 roku szansę są małe.

- Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku) - czytamy dalej.

W kontekście polityki fiskalnej, zlikwidowany ma być również Fundusz Kościelny i zakaz finansowania z publicznych pieniędzy działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów i związków wyznaniowych.

Polityka mieszkaniowa. Bezpieczny kredyt 0 proc. i dopłaty do najmu

W "100 konkretach" znalazła się także obietnica wprowadzenia kredytu z oprocentowaniem na 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania. "Młodzi Polacy" (nie znamy kryterium wieku) mieliby dostać także dopłaty wysokości 600 zł na wynajem mieszkania.

- Aby mieszkań w Polsce powstawało więcej uwolnimy grunty spółek skarbu państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a zwłaszcza te które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Programu PiS, który okazał się katastrofą - czytamy w programie.

Zapowiedziano także przeznaczenie 10 mld zł na "rewitalizację i remontów pustostanów w zasobach polskich samorządów" oraz 3 mld zł rocznie na dofinansowanie projektów TBS, a także remont i powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych.

Emerytury i polityka społeczna

W stu konkretach znalazła się także obietnica braku podatku w emeryturach do 5000 zł brutto (co jest związane ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł).

Ponadto osoby, które straciły uprawnienia emerytalne mundurowe przez ustawę dezubekizacyjną, mają je odzyskać.

"100 konkrety" zapowiedziały także wprowadzenie mechanizmu uzależnienia zasiłku pogrzebowego od 150 proc. płacy minimalnej. Tym samym od lipca 2024 miałby wynosić 6450 zł (obecnie zasiłek pogrzebowy to 4000 zł).

Podniesione miałoby zostać także świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł.

Obiecano także zlikwidowanie pułapki rentowej, aby osoby niepełnosprawne mogły pracować nie tracąc renty. Sama renta socjalna ma zostać podniesiona do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Odciążeni mieliby zostać także opiekunowie osób niesamodzielnych poprzez Bon Opiekuńczy wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (ale tylko dla osób aktywnych zawodowo).

- Stworzymy system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych, w ramach którego profesjonalni, certyfikowani opiekunowie będą wspierali osoby niesamodzielne. W ciągu pierwszych 100 dni złożymy projekt ustawy i rozpoczniemy szkolenia i certyfikacje - czytamy w 100 konkretach.

Zmiany w służbie zdrowia

Obiecano zwiększenia dostępności lekarzy geriatrów i opieki długoterminowej dzięki odblokowaniu środków z KPO (o czym Donald Tusk wspomniał w exposé). Zniesiony ma być również limit NFZ w lecznictwie szpitalny, co ma skrócić czas na konsultacje i zabiegi.

Zapewnione ma być również prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie i darmowych badań prenatalnych.

W stu konkretach zapowiedziano także cyfryzację usług zdrowotnych, w postaci zapisów i rezerwacji sms-ami, oraz mailami, aby ograniczyć liczbę nieodbytych wizyt i skrócić kolejki. W tym celu zniesione mają być również limity NFZ w lecznictwie szpitalnym.

- Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych - czytamy w "100 konkretach".

Stworzone mają być także Powiatowe Centra Zdrowia, które zapewniają powszechny i równy dostęp do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych.

Obietnice w zakresie polityki obronnej

Choć Donald Tusk wspominał o potrzebie "obrony granic", nie padły w trakcie exposé żadne konkrety. Ze programu Koalicji Obywatelskiej wiemy, że nowy rząd chce uzyskać finansowanie UE na obronę polskiej granicy z Białorusią.

- W ciągu 100 dni przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Pozyskamy kolejnych 6 baterii Patriot, znaczącą liczbę śmigłowców wielozadaniowych i bojowych, dronów najnowszej generacji i innych elementów obrony powietrznej - czytamy w "100 konkretach".

Zapowiedziano także przystąpienie do programu europejskiej obrony przeciwrakietowej.

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę oraz zmiany w składce zdrowotnej

- Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne - czytamy w "100 konkretach".

Wrócić ma również system zryczałtowanego systemu rozliczania składki zdrowotnej, zapowiedziano także obniżenie kosztów działalności dla mikroprzedsiębiorców, dzięki zasiłkowi chorobowemu płaconego przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności. Ponadto obniżony ma zostać VAT dla sektora "Beauty" do 8 proc.

Obietnice KO w zakresie energetyki

Oprócz zamrożenia cen energii, zapowiedziano także przywrócenie korzystnych zasad rozliczenia energii dla prosumentów, co pozwoliłoby obniżyć koszty prądu inwestującym w fotowoltaikę.

Przedstawiony ma być również "szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku". Zapowiedziano opracowanie spójnego programu energetyki jądrowej.

Obietnice KO dla rolników

W obietnicach dla rolników zapowiedziano, że w sklepach połowa "strategicznych produktów żywnościowych" ma pochodzić z Polski. Wprowadzony zostałby obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia świeżych produktów w sklepach. Uruchomiony miałby być także program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście.

W kontekście bezpieczeństwa żywnościowego przedstawiony miałby zostać projekt zwiększenia przestrzeni magazynowej i budowy nowego terminala zbożowego w Gdańsku.

Rolnicy mieliby dostać fundusz stabilizacyjny pokrywający straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi. Ponadto KO chce obniżyć koszty prowadzenia gospodarstw przez wsparcie inwestycji w biogazownie, firmy fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Obiecano także odbudowę tradycji hodowli świń, z pokryciem przez budżet bioasekuracji.

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych i artystów

Zapowiedziano, że zakończone będzie finansowanie "organizacji nacjonalistycznych", a dotacje mają nie być rozdawane według własnych preferencji, a przez system ekspercki. Ponadto organizacje pozarządowe mają mieć ułatwione pozyskiwanie finansowania dzięki zachętom podatkowym dla darczyńców.

Ponadto stworzona ma zostać ustawa o statusie artysty, która gwarantuje im minimum świadczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, które uwzględniają specyfikę pracy.

- Pandemia obnażyła wady obecnego systemu, w którym praca twórcza nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Wsparcie dla systemu zapewnią środki, trafiające wcześniej m.in. na Fundusz Kościelny - czytamy w 100 konkretach.

Oczywiście trudne byłoby, gdyby premier wymienił wszystkie powyższe obietnice w swoim exposé. Donald Tusk zadeklarował jednak realizacje wszystkich stu konkretów "na 100 dni wyborów". Ty samym już za kilka miesięcy Polacy będą mogli powiedzieć "sprawdzam" i zweryfikować ich realizację.

