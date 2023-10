Spis treści

Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy może dostać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Może to być osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy). Zasiłek otrzymasz w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Zasiłek pogrzebowy wynosi:

4 000 zł – jeśli należysz do rodziny zmarłego, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu zawsze dostaniesz 4 000 zł zasiłku,

maksymalnie 4 000 zł – jeśli jesteś spoza rodziny zmarłego lub reprezentujesz instytucję, która sfinansowała pogrzeb zmarłego. Dostaniesz tyle, ile faktycznie wydasz na pogrzeb, ale nie więcej niż 4 000 zł.

Jeśli koszty pochówku zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę, kwota zasiłku zostanie podzielona proporcjonalnie z uwzględnieniem poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba musi złożyć osobny wniosek. Jeżeli pogrzeb był finansowany przez Państwo, organizację polityczną lub społeczną, a ty jako członek rodziny poniosłeś część kosztów, także przysługuje Ci zasiłek w wysokości 4000 złotych.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Uprawnionym do wypłaty zasiłku pogrzebowego będzie osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

jest objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę lub rentę, zaś zmarły był osobą z jej rodziny;

zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby takie świadczenie otrzymać;

zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Zasiłek pogrzebowy – konieczny wniosek o wypłatę

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany wyłącznie na podstawie złożonego wniosku (formularz Z-12), do którego należy dołączyć:

Akt zgonu

Oryginalne rachunki za koszty związane z pogrzebem

Jeśli jesteś z rodziny zmarłego:

Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą, [np. skrócony odpis aktu urodzenia]

Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami możesz złożyć w dowolnej placówce ZUS. Można to zrobić osobiście, poprzez osobę upoważnioną, drogą pocztową lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek elektronicznie, to załączniki do wniosku muszą zostać dostarczone do ZUS osobiście lub pocztą.

Ważne! Do złożenia wniosku można także upoważnić zakład pogrzebowy, który zorganizował pogrzeb. W takim przypadku ZUS przekaże zasiłek pogrzebowy bezpośrednio na konto zakładu, który dokona formalności w twoim imieniu.

Zbieg świadczeń a zasiłek pogrzebowy

Od czerwca 2023 roku zasiłki po zmarłych emerytach/rencistach z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), którzy mieli także prawo do świadczenia z ZUS [tzw. zbieg świadczeń] są teraz przyznawane i wypłacane przez ZUS.

Termin złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, jeśli wniosek nie zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenie dotyczy.

Rodzina, która chce zorganizować symboliczny pochówek osoby uznanej za zmarłą, także otrzyma zasiłek pogrzebowy. Mowa o okolicznościach, kiedy osoba zmarła zginęła np. w katastrofie, a jej ciała nie odnaleziono.

Zasiłek pogrzebowy w Unii Europejskiej

Zgodnie z zasadą przyjętą w całej UE zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko w jednym z krajów członkowskich. Jeśli osoba, po której przysługuje polski zasiłek pogrzebowy, zmarła poza Polską, ZUS traktuje to tak, jakby śmierć miała miejsce na terenie Polski.

