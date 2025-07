Renta dożywotnia

Polski rynek finansowy ewoluuje, oferując seniorom coraz więcej możliwości poprawy swojej sytuacji materialnej. Jednym z takich rozwiązań jest renta dożywotnia, realizowana przez fundusze hipoteczne. Jak pokazują najnowsze dane, zyskuje ona coraz większą popularność, a wypłaty dla seniorów rosną w dużym tempie.

W 2024 roku wypłaty z funduszy hipotecznych dla seniorów osiągnęły poziom blisko 7 milionów złotych, co stanowi wzrost o 46,5% w porównaniu do roku poprzedniego. To dowód na to, że coraz więcej osób starszych dostrzega potencjał tego rozwiązania i decyduje się na oddanie swojego mieszkania w zamian za comiesięczne świadczenie. Zdecydowana większość umów renty dożywotniej została zawarta w województwie mazowieckim. To tutaj seniorzy najczęściej decydują się na przekazanie swojej nieruchomości funduszowi hipotecznemu w zamian za regularne wypłaty.

Średnia wartość nieruchomości objętej umową renty dożywotniej wynosi 468,9 tysięcy złotych, a przeciętna powierzchnia mieszkania to 51,4 mkw. Najczęściej umowy zawierają osoby w wieku około 77 lat.

Ile wynosi miesięczne świadczenie?

Miesięczna wypłata, jaką otrzymuje senior, to przeciętnie 1445,9 zł, co stanowi około 40% średniej emerytury z ZUS. Świadczenia wypłacane są przeciętnie przez 11 lat – uwzględniając przewidywaną długość życia.

Wartość wszystkich nieruchomości objętych umowami funduszy hipotecznych wzrosła w ciągu roku o 19,2%, do poziomu 189 milionów złotych. Najwięcej takich umów odnotowano w województwach: mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim i śląskim.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) podkreśla, że popularność renty dożywotniej może rosnąć, m.in. ze względu na niski poziom oszczędzania na emeryturę. Tylko 17,2% Polaków deklaruje odkładanie na starość, podczas gdy więcej osób gromadzi środki na wakacje, remonty czy zakup samochodu. To sprawia, że renta dożywotnia staje się atrakcyjną alternatywą dla osób, które nie zgromadziły wystarczających oszczędności na emeryturę.

Dane pochodzą z raportu "Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym" przygotowanego na podstawie informacji od funduszy zrzeszonych w ZPF.

