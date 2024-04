Tusk dostanie mniej pieniędzy i mniej obowiązków. Okroją budżet KPRM

QUIZ PRL. To nie były słodycze, a każdy je jadł. Tylko fani łakoci zgarną 15/15

Dofinansowanie in vitro z budżetu państwa. Znamy warunki programu

Co trzeba wiedzieć?

Oszczędności nie oznaczają likwidacji

Dziennik "Rzeczpospolita" informuje, że część instytucji podlegających kancelarii premiera trafi pod nadzór innych ministerstw. W ten sposób ich budżet zostanie podpięty pod konkretne resorty i wyłączony z księgowości KPRM.

"Rz" wymienia m.in Polski Instytut Ekonomiczny z budżetem 12,6 mln zł trafi pod egidę Ministerstwa Finansów, dalej Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która ma do dyspozycji 1,3 mld zł będzie teraz zarządzana przez resort MSWiA. Z kolei Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą będzie przeniesiony do MSZ. W ten sposób jego budżet 65 mln zł trafi do resortu spraw zagranicznych.

Co ciekawe, jak podaje "Rz" przy tym, jednocześnie, "wydatki KPRM mają wzrosnąć: o 4,5 mln zł na działalność minister ds. równości Katarzyny Kotuli i o 1,7 mln zł, które mają służyć minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Te środki są obecnie w gestii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej"

Jak czytamy w dzienniku, "rząd uzasadnia je enigmatycznie chęcią „usprawnienia realizacji zadań wykonywanych przez administrację rządową, a tym samym zwiększenia efektywności działania”.

Pieniądze to nie wszystko - PiS zdemoralizował Polaków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.