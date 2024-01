Co nas czeka w 2024 r. Gość: Andrzej Kubisiak Polski Instytut Ekonomiczny

Wkrótce zmiany w radzie nadzorczej KGHM. Władze do zmiany

Pieniądze to nie wszystko. Gościem Andrzej Kubisiak, z-ca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Kolejny odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko" rusza we wtorek o 09:30. Gościem w studio Super Biznesu Andrzej Kubisiak, z-ca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W trakcie rozmowy prowadzonej przez Huberta Biskupskiego zostaną poruszone bieżące tematy gospodarcze i ekonomiczne.

Tematem rozmowy z Kubisiakiem będzie m.in.: zbliżające się kolejne posiedzenie RPP i to jaką decyzję może podjąć gremium w obliczy sporego spadku inflacji. Prowadzący Hubert Biskupski zapyta również o prace nad budżetem, o jego największe wyzwania i największe zagrożenia. Czy uda się pogodzić wprowadzone programy społeczne ze spełnieniem obietnic wyborczych przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny budżetowej.

Również ważnym tematem, który poruszy prowadzący redaktor Hubert Biskupski jest inflacja i to jakie czynniki na nią wpłyną w 2024 r. Wśród wątków, jutrzejszego wywiadu ze Śliwowskim znajdzie się także ocena przez gościa, zamiaru wprowadzenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł oraz to jak na gospodarkę w 2024 r. może wpłynąć konflikt na Bliskim Wschodzie i Ukrainie.

