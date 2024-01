Dziś GUS poda dane o inflacji. Znamy prognozy ekonomistów

Brak rąk do pracy dotyka coraz więcej firm. W tych branżach pracę znajdziesz "od zaraz"

Wszystko zależy od tarcz antyinflacyjnych

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w grudniu. W listopadzie inflacja według GUS wyniosła 6,7 proc.

"Inflacja w grudniu będzie na poziomie bardzo podobnym jak w listopadzie. Spodziewamy się, że wyniosła 6,7 proc., choć możliwa jest również stabilizacja na poziomie 6,6 proc." – powiedział PAP ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

Zwrócił uwagę, że w grudniu spadły ceny paliw, ceny energii się nie zmieniły, ale wzrosły ceny żywności. "To wszystko składa się na inflację podobną lub nieco wyższą niż w listopadzie. Jednak spodziewamy się, że inflacja bazowa w grudniu spadła do 6,9 - 7 proc. z 7,3 proc. w listopadzie, poza tym sądzimy, że z początkiem roku można spodziewać się dalszej dezinflacji" – dodał.

Ekonomista przekazał, że według prognoz ING BSK, inflacja na koniec pierwszego kwartału 2024 r. może spaść "lekko poniżej 4 proc.".

"W drugiej połowie roku można się spodziewać wyższej inflacji, choć wszystko zależy od decyzji odnośnie tarczy antyinflacyjnej, czyli tego, czy zostaną utrzymane zerowe stawki VAT na żywność – które obecnie obowiązują do końca pierwszego kwartału – oraz czy zostanie przedłużona decyzja o zamrożeniu cen energii, które to ceny są obecnie zamrożone do końca pierwszej połowy 2024 r." – powiedział ekonomista ING BSK.

Wyjaśnił, że według prognoz banku, scenariusz bazowy zakłada wygaszenie obniżek VAT na żywność z upływem pierwszego kwartału oraz zakończenie mrożenia cen energii w drugiej połowie roku.

Inflacja maleje w żółwim tempie

Z kolei Urszula Kryńska ekonomistka banku PKO BP prognozuje, że nflacja w grudniu mogła się nieznacznie obniżyć. Nasza prognoza wynosi 6,4 proc. Dodała, że w kierunku spadku inflacji działały m.in. ceny paliw, "które według danych zbieranych ze stacji paliw obniżyły się w grudniu". "Ten spadek szacujemy na ok. 2 proc. w ujęciu miesięcznym” – wskazała.

Przypomniała, że prognozowany spadek cen paliw w grudniu ub.r. nastąpił po dość mocnym wzroście cen na stacjach w listopadzie. Wtedy, według GUS, paliwa wzrosły o 8,8 proc.

„Inflację obniżał także niższy roczny wzrost cen żywności. W ciągu miesiąca żywność drożała, ale to był wzrost słabszy niż rok temu, kiedy dynamika cen żywności mocno odbiegała w górę od typowych zachowań o tej porze roku” – stwierdziła ekonomistka PKO BP.

W jej opinii, w grudniu obniżyła się także inflacja bazowa, liczona bez cen energii i żywności. „Sądzimy, że inflacja bazowa spadła do 6,7 proc. z 7,3 proc. w listopadzie” – powiedziała Kryńska. Oceniła, że trend dezinflacyjny w grudniu "był dość szeroki - w zasadzie każdy czynnik, poza znajdującą się pod wpływem niskiej bazy energią, działał na obniżenie poziomu inflacji”

