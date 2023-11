Nowa benzyna na stacjach paliw. Znika popularna 95 E5

Wniosek do 300 plus do końca listopada. To ostatni moment, by nie stracić pieniędzy

W 2024 roku benzyna 95 zostanie zastąpiona E10. Tymczasem paliwo premium bez zmian

Prace nad zamianą paliwa Pb95 na E10 trwają już od 2019 roku, ale jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zmiana zostanie wdrożona od 1 stycznia 2024 roku. To efekt unijnych regulacji, według których Polska do 2030 ma osiągnąć 14 proc. zużycia w transporcie paliw pochodzących z surowców odnawialnych (obecnie E10 jest dostępne w 18 krajach UE).

Benzyna E10 zawiera 10 proc. udziału biokomponentów, a konkretnie bioetanol. Do tej pory Pb95 nazywane było E5 (biokomponenty zawierały 5 proc.). Warto podkreślić, że benzyna premium, czyli Pb98 dalej będzie sprzedawana w formacie E5, czyli z 5 proc. zawartości biokomponentów.

E10 mniej "truje", ale może wzrosnąć spalanie. Nie każde auto może je tankować

Co to właściwie oznacza? Jak czytamy na stronie Polskiej Izby Paliw płynnych, może to nieznacznie wpłynąć na większe spalanie (o 1-2 proc.), ale ma emitować mniej zanieczyszczeń. PIPP wskazuje, że zgodnie z raportem organizacji zajmującej się wykorzystaniem biokomponentów ePure bioetanol zostawia średnio o 70 proc. mniejszy ślad węglowy niż benzyna silnikowa pochodząca z przeróbki ropy naftowej. Nowe paliwo może być również tańsze.

Wielu właścicieli starszych aut może mieć jednak problem, bo jak twierdzą eksperci, E10 można tankować do większości aut wyprodukowanych po 2000 roku. Ministerstwo klimatu twierdzi, że dotyczy to "większości pojazdów" osobowych o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 roku jest przystosowana do stosowania benzyny silnikowej E10. Pod koniec listopada ministerstwo klimatu ma opublikować stronę, która pozwoli sprawdzić, czy nasze auto jest przystosowane do paliwa E10. Jeśli nie, pozostanie nam jedynie tankowanie droższej benzyny 98.

