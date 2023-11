Kierowcy odzyskają 1000 zł! Zwracają pieniądze za paliwo

Jak bank chce przyciągnąć klientów biznesowych?

Bank informuje, że należy złożyć wniosek o konto: iKonto Biznes, 4x4, Plan Biznes lub Partner do wybory i wybrać kartę debetową Mastercard z Plusem. Karta jest bezpłatna do końca roku, a później opłata będzie naliczana zgodnie z tabelą opłat i prowizji. Klient będzie mógł odzyskać pieniądze za tankowanie na zasadzie moneybacku. Tu jednak bank narzuca limit w kwocie nie więcej niż 200 zł, co miesiąc. Łącznie będzie można odzyskać do 1000 zł w całym okresie promocji, ale Alior stawia dwa warunki tj. klient musi co miesiąc wydać za pomocą karty debetowej do rachunku firmowego co najmniej 500 zł. oraz trzeba wykonać co najmniej jeden przelew do ZUS lub US z rachunku firmowego.

Moneyback będzie przelany na rachunek klienta do 15-ego każdego miesiąca. Przy tym trzeba pamiętać, że premia będzie stanowić przychód podatkowy z działalności gospodarczej, który uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.

Na tym nie koniec promocji, które wprowadza bank. Kolejna dotyczy tych, którzy zdecydują się na otwarcie iKonto Biznes. wpisze w formularzu kod promocyjny PROMO400 otrzyma dodatkowe 400 zł za otwarcie rachunku i aktywność na koncie. Po złożeniu wniosku należy w ciągu maksymalnie 15 dni kalendarzowych zawrzeć z Alior Bankiem umowę o rachunek. Tu również jest warunek do spełnienia w postaci przelewu do ZUS lub urzedu skarbowego.

"Wniosek internetowy w ramach promocji można złożyć do 31 stycznia 2024 r. Kod promocyjny dostępny jest dla 3000 pierwszych klientów"-czytamy na tsronie banku.

A co trzeba zrobić, żeby zyskać jeszcze więcej pieniędzy?

Następną promocją, którą można połączyć z poprzednimi to oferta „1500 zł dla firm”.

Do spełnienia jest jednak siedem warunków:

Przelew do ZUS lub US na 500 zł (premia 20 zł),

Przelew SEPA na minimum 100 euro (premia 10 zł),

Transakcje kartą na minimum 2000 zł (premia 25 zł),

Korzystać z oferty kas fiskalnych banku (premia 10 zł),

Wykonać transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między rachunkami uczestnika na 5000 jednostek waluty (premia 25 zł),

Wykonać trzy przelewy zagraniczne (premia 15 zł),

Utrzymać średniomiesięczne saldo na rachunku w kwocie powyżej 100 tys. zł (premia 20 zł).

Podsumowując jeśli uda nam się połączyć te trzy promocje, możemy zyskać w sumie 2900 zł. Nawet jeśli nie spełniamy w trzeciej ofercie wszystkich warunków to w kieszeni możemy zyskać 1400 zł.

