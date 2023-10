i Autor: Shutterstock

Rynek paliw

Ceny paliw [3.10.2023]. Sprawdź, gdzie i po ile zatankujesz

Afera z cenami na Orlenie, awarie dystrybutorów, tankowanie na zapas do karnistrów, limity sprzedaży, Czesi i Niemcy wykupujący paliwa w Polsce -dużo dzieje się w branży paliwowej przed wyborami. Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu wskazał w TVN24, że gdyby ceny miałyby być zgodne z rynkowymi realiami to kształtowałyby się w przedziale między 7 a 7,50 zł za litr. Wskazuje na to mocny dolar i rosnące ceny ropy na rynkach światowych. Po ile więc zatankujemy dzisiaj?