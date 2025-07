Waloryzacja emerytur 2026. Wskaźnik może być na podobnym poziomie co w roku 2025

Coroczna waloryzacja emerytur nie jest z punktu formalnego "podwyżką", a wyrównaniem dla emerytów, tak aby ich świadczenia nie straciły na wartości mimo inflacji i rosnących wynagrodzeń w gospodarce. Dlatego wysokość corocznego wskaźnika waloryzacji zależy od inflacji i wzrostu wynagrodzeń.

W ostatnich latach inflacja była dosyć wysoka, sięgając nawet dwucyfrowych wyników, co przełożyło się na dwucyfrową waloryzację w 2023 roku (14,8 proc.), czy w 2024 roku (12,12 proc.). Inflację udało się okiełznać co poskutkowało spadkiem waloryzacji do 5,5 proc. w 2025 roku. Jednak nadzieję na podwyżki dla emerytów utrzymuje wciąż wysoki wzrost wynagrodzeń.

Jak wynika z danych GUS, wzrost wynagrodzeń w czerwcu 2025 roku wyniósł 9 proc. rok do roku; więcej niż w maju, gdy wyniósł 8,4 proc. rdr. Przy założeniu takiego wzrostu wynagrodzeń i utrzymaniu się inflacji na poziomie 4,5 proc. waloryzacja emerytur w 2026 roku powinna wynieść 5,36 proc.; czyli nie będzie się różniła wiele od tegorocznej.

To oczywiście wciąż spadek względem 2025 roku, ale nie powinien być znacznie odczuwalny dla emerytów, jak przeskok z 2024 roku do 2025 roku, gdy wskaźnik waloryzacji był ponad dwukrotnie mniejszy. Wiele teraz zależy od tego, na jakim poziomie utrzyma się wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Ile wzrośnie twoja emerytura w 2026 roku?

Przyjmując, że waloryzacja w 2026 roku wyniesie 5,36 proc.; minimalna emerytura (1878,91 zł brutto) wzrośnie o ok. 100 zł do kwoty 1979,64 zł brutto Świadczenie w okolicy średniej, czyli 4000 zł brutto powinno wzrosnąć z kolei o 214 zł do kwoty 4214 zł brutto..

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie opublikowany w lutym 2026 roku i będzie wyliczone na bazie danych GUS średniorocznej inflacji, oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od marca 2026 roku.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.