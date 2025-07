Wielka podwyżka pensji w Polsce! Nowa średnia krajowa to już prawie 9 000 zł

Średnia krajowa wynosi niemal 9 tys. zł. Najnowsze dane GUS

- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruttow sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2025 r.wyniosło 8881,84 zł, tj. wzrosło nominalnieo 9,0 proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku - czytamy w komunikacie GUS.

Zakładając standardową, popularną umowę o pracę, taka kwota brutto przekłada się na 6384 zł netto na rękę. Przypomnijmy, że jeszcze w czerwcu 2024 roku przeciętna płaca według GUS wynosiła 8057,41 zł brutto, czyli ok. 5823 zł netto. To oznacza, że w ciągu roku przeciętna płaca na rękę wzrosła o ponad 550 zł!

GUS w raporcie podał także dane o przeciętnym zatrudnieniu, które spadło o 0,8 proc. rok do roku.

Wzrost wynagrodzenia w stosunku do maja 2025

Jak wskazuje GUS, przeciętne wynagrodzenie wzrosło także względem maja 2025 roku o 2,4 proc.; gdy wynosiło 8670,51 zł brutto (ok. 6240 zł na rękę, czyli mniej o ok. 140 zł niż w czerwcu 2025). Nie wynika to jednak ze skali podwyżek, a wypłacanych premii, co wskazuje GUS w raporcie.

- Na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, półrocznych i kwartalnych oraz wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń - pisze GUS.

Kto naprawdę zarabia średnią krajową?

Jak pisze GUS w nocie metodologicznej, badanie przeciętnego wynagrodzenia dotyczy sektora przedsiębiorstw, części gospodarczej narodowej obejmującego podmioty, w których pracuje 10 i więcej osób. To oznacza, że powyższe dane nie obejmą np. małego przedsiębiorstwa zatrudniającego 4 osoby (np. sklepiku osiedlowego), jednoosobowego przedsiębiorstwa, czy całego sektora państwowego (mundurówki, nauczycieli, lekarzy etc.).

Jak informuje GUS, dane dla gospodarki narodowej publikowane są kwartalnie.

