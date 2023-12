Budżet rządu Tuska. Tego zabraknie

Budżet państwa na 2024 rok

We wtorek 19 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie rządu Donalda Tuska. Temat numer jeden to budżet państwa na 2024 rok. Po godz. 13 premier Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Co znajdzie się w budżecie państwa na 2024 rok?

W budżecie znalazły się pieniądze na 800 zł na dziecko, 13. i 14 emeryturę, podwójną waloryzację rent i emerytur w przypadku 5 proc. inflacji - czyli w nadchodzącym roku ten wariant raczej się sprawdzi, podwyżki dla nauczycieli początkujących rzędu 33 proc. - wzrost o 1 576,72 zł, a dla pozostałych belfrów 30 proc. W tej puli są także nauczyciele akademiccy. Podwyżki dostaną też nauczyciele przedszkolni. W budżecie są pieniądze na podwyżki 20 proc. dla budżetówki, w tym podwyżki dla żołnierzy i celników. Zapewnione jest finansowanie "babciowego". Będzie też 500 mln zł na procedurę in vitro. Zarezerwowano 10 mln zł na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Są też pieniądze na...naukę języka śląskiego. Będą pieniądze z budżetu krajowego dla samorządów terytorialnych. Z budżetu państwa mają być finansowane remonty akademików.

Tak wyglądają podstawowe parametry budżetu państwa na 2024 rok:

wydatki 886 mld zł

przychody 682 mld zł

deficyt 184 mld zł

wzrost PKB 3 proc.

Inflacja 6,6 proc.

