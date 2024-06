Koniec 800 plus i 13.tek? Bruksela narzuci nam cięcia w wydatkach

Koniec programów społecznych?

"W świetle oceny zawartej w sprawozdaniu uzasadnione jest wszczęcie procedury nadmiernego deficytu opartej na deficycie dla siedmiu państw członkowskich: Belgii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski i Słowacji" - podała KE. Objęcie procedurą oznacza, że każdy z tych krajów będzie musiał przedstawić plan działań naprawczych, które zamierza podjąć, by obniżyć deficyt.

Portal money.pl powołuje się na służby prasowe KE, które informują, że "Komisja przygotowuje sprawozdanie w ramach pakietu wiosennego europejskiego semestru zaplanowanego na 19 czerwca". jak czytamy "w zaleceniach zostanie określony termin korekty i naprawcza ścieżka budżetowa w odniesieniu do wydatków pierwotnych po uwzględnieniu uznaniowych środków po stronie dochodów".

W przyszłym tygodniu z Brukseli do Polski zostaną przesłane "rekomendacje ścieżki wydatków publicznych w najbliższych latach, która ma gwarantować zejście z deficytu i trzymanie w ryzach długu publicznego. To efekt wejścia w życie w tym roku nowych ram zarządzania fiskalnego UE" - informuje money.pl.

Portal informuje, że w najbliższych miesiącach polski rząd będzie rozmawiał w Brukseli o tych rekomendacjach i zaleceniach szczególnie w kontekście niezbędnych wydatków jak chociażby na obronność.

Polski rząd argumentował w rozmowach z KE, że Polska przeznacza duże środki na obronność, co jest jednym z czynników, które Bruksela - zgodnie z nowymi zasadami - ma traktować jako "czynniki łagodzące" szacując deficyt i przekroczenie jego limitu przez kraje członkowskie. Innym takim czynnikiem są inwestycje w zielone technologie.

KE z kolei, podkreśliła w sprawozdaniu, że wydatki na wojsko uwzględniane są nie w momencie zapłaty, ale w momencie dostawy, co oznacza, że obecne wysokie nakłady na armię rozliczane będą dopiero w kolejnych latach, kiedy uzbrojenie zostanie dostarczone.

Money.pl podaje,że "ostatecznie do jesieni rząd ma wysłać do KE średniookresowy plan budżetowo-strukturalny, który będzie zawierał uzgodnione z komisją ścieżki wydatków i zapowiadał działania zmniejszające deficyt. Na tej podstawie jesienią KE przygotuje rekomendacje dla Rady UE dotyczące tego, które państwa objąć procedurą nadmiernego deficytu. To właśnie rada podejmuje ostateczną decyzję, choć zwykle idzie za głosem komisji" - czytamy.

Procedura nadmiernego deficytu oznacza więc mocne zaciskanie pasa. Niewykluczone, że od przyszłego roku znikną wszelkie programy socjalne. Cytowany przez portal Andrzej Domański minister finansów liczy, że "rekomendacje KE, jeśli się pojawią, to będą bardzo łagodne".

Jak dodaje, "na pewno są kraje z niższymi deficytami, ale my, mając duże wydatki zbrojeniowe, inwestujemy w obronę nie tylko Polski, ale całej UE, więc nie powinniśmy być za to karani"-stwierdził minister.

