Tak PiS zadłużył Polskę. Koszmarna cena długu poza budżetem państwa

Co zdecyduje RPP w kwestii stóp procentowych? Ekonomiści już wiedzą

Konkurencja dla Allegro. Estońska spółka chce przebojem wejść do Polski

Łączny dług funduszy pozabudżetowych to 363 mld zł

Jak wyjaśniono, "dodatkowy koszt wynika z tego, że fundusze te pożyczają na rynkach drożej niż minister finansów".

"Wedle analizy IFP, rentowność ich obligacji na przetargach w latach 2020–2024 była średnio o 0,6 punktów procentowych wyższa niż podobnych obligacji Skarbu Państwa" - podano.

"Rz" przekazała, że "na koniec 2023 r. łączne zadłużenie funduszy pozabudżetowych wynosiło aż 363 mld zł". "Dudek podkreśla, że dziesiąty rozdział Konstytucji RP, w szczególności art. 219 wymaga, by zarządzanie finansami było jawne, przejrzyste i pod kontrolą parlamentu. A co najważniejsze, to ustawa budżetowa powinna być głównym planem finansowym państwa. O przywrócenie tych zasad zaapeluje w środę środowisko naukowe na seminarium #219Konstytucja zorganizowanym w SGH" - poinformowano.

EKG 2024 Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.